Cenu Arnošta Lustiga za statečnost získal generál Řehka

Praha - Generál Karel Řehka dnes převzal Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Prestižní ocenění založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Čtyřiačtyřicetiletý Řehka, který působí v NATO jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod, cenu vnímá jako ocenění vojákům své generace. Sám se nepovažuje za prototyp člověka, který by naplňoval ideály odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti. ČTK a Lidovým novinám řekl, že za největší nebezpečí považuje lhostejnost lidí.

Řehka v minulosti stál v čele českých vojenských speciálních sil. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ho při předávání ceny označil za symbol toho, čím chce Česká republika být - hrdou zemí, která dokáže spolupracovat a obhajovat své zájmy v celosvětovém měřítku. Poděkoval Řehkovi za reprezentaci země v zahraničí. "Díky němu jsme ve světě bráni vážně jako spojenci," uvedl a dodal, že postavit se umí Řehka doma i těm, kteří chtějí společné hodnoty zpochybňovat.

Šéf české diplomacie tak připomenul, že Řehka ve známost i nevojenské veřejnosti vstoupil ostrou kritikou bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), který se v době úmrtí českých vojáků v Afghánistánu vyslovil pro ukončení tamní alianční mise. Řehka se k záležitosti již nechce vracet, diskusi o misích ale obecně považuje za potřebnou.

Řehka se dnes se stal osmým nositelem Lustigovy ceny. Před ním ji získali například pražský biskup Václav Malý, hlasatelka Kamila Moučková, válečný veterán a novinář Bedřich Utitz či spisovatel Jiří Stránský.

Podle předsedy Výboru Ceny Arnošta Lustiga a přednosty kardiocentra IKEM Jana Pirka letos výbor chtěl výběrem mladšího kandidáta vyslat signál mladé generaci, že v české společnosti nežijí pouze hrdinové z druhé světové války nebo protikomunistického odboje. "Chtěli jsme ukázat mladé generaci, že mezi námi žijí takoví frajeři, že by si z nich měli brát příklad," řekl o Řehkovi, který podle něj splňuje čtyři kritéria ceny, tedy odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Řehku označil za symbol moderního vojáka. Zároveň chtěl podle něj výbor ukázat, že bezpečí Česka není zadarmo.

Udělení ceny Řehka označil za obrovské překvapení, ocenění si velmi váží. Výbor se podle něj rozhodl letos ocenit vojáka. "Já to beru tak, že to je ocenění všech vojáků mé generace. Je to obrovská pocta, že to můžu převzít já," poznamenal.

Podotkl, že předchozí laureáti museli obstát v těžkých zkouškách a svádět každodenní boj. "Když se podíváte na nás, jsme z generace, která vše dostala, všechno jsme měli, nikdy jsme o nic nemuseli bojovat, žijeme v míru, nikdo nás nezabíjí, naše rodiny jsou v bezpečí, žijeme v blahobytu. V tomto směru se já nepovažuju za někoho statečného," řekl.

Řehka vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Absolvoval například roční důstojnický kurz ve Velké Británii nebo prestižní kurz rangers v USA. Zúčastnil se misí na Balkáně a v Afghánistánu. V české armádě působil u 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, které od roku 2010 vedl. Od listopadu 2014 stál v čele Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany.