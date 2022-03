Centrum v Praze dnes opět začne přijímat žádosti Ukrajinců o pomoc

Praha - Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky dnes opět začne odbavovat žadatele o pomoc. V pondělí po poledni muselo středisko v Kongresovém centru příjem nových žádostí pozastavit kvůli velkému počtu čekajících. Hasiči část žadatelů převezli do asistenčních center v jiných českých městech.

Od začátku ruské invaze přijelo z Ukrajiny do Česka zhruba 100.000 uprchlíků, uvedl v pondělí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zhruba čtvrtina z nich zamířila do hlavního města.

Poté co se pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v pondělí pod náporem příchozích uzavřelo, oznámil Rakušan, že vlaky s uprchlíky budou vypravovány tak, aby Praha nebyla přehlcená. Spoje by měly směřovat do krajských měst, vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra.

Krajská centra zvládají odbavit 8000 až 10.000 lidí denně. O tom kolik uprchlíků jsou jednotlivé kraje schopny přijmout bude dnes Rakušan jednat s hejtmany.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pondělí uvedl, že bude žádat o prodloužení lhůty na registraci uprchlíků z nynějších tří dnů na delší dobu. Dodal, že na otevření dalšího centra v metropoli nejsou pracovníci, i když se město snaží proškolit další lidi.