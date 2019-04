Brno - Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně bude klinicky testovat konopí a jeho účinky na pacienty. Novinářům to dnes řekl vedoucí klinicko-farmakologické jednotky centra Václav Trojan. Podle lékaře Radovana Hřiba se může díky výzkumu například rozšířit využití konopí u dalších nemocí, může to také vést k jednáním s pojišťovnami o hrazení konopí pacientům. Nyní ho pojišťovny neproplácejí. Zkoumat se bude i to, za jak dlouhou dobu mohou pacienti po užití marihuany usednout za volant.

Nemocnice dnes pořádá pátou konferenci nazvanou Konopí a věda. Léčebné konopí nemocnice předepisuje především na bolest u onkologických, degenerativních nebo autoimunitních onemocnění. Má už přes 200 pacientů. Jako první v minulosti nemocnice začala vyrábět konopné tablety a zavedla vaporizační místnost pro inhalaci konopí. Loni se v ČR předepsalo skoro pět kilo léčebného konopí, z toho přes polovinu předepsal Hřib.

Podle Trojana není v České republice pracoviště, které by se věnovalo klinickému výzkumu konopí a jeho účinkům na pacienta. "Musíme začít s tím, jak dlouho látky setrvávají v organismu, jaký mají vliv na organismus. Rád bych se zabýval i otázkou placeba v oblasti konopí, to je věc, kterou si svět žádá," řekl Trojan.

Účinky bude zkoumat u zdravých i nemocných lidí, všichni musí poskytnout souhlas. Zkoumat se bude i bezpečnost podávání vyšších dávek nebo to, kdy může pacient po užití sednout za volant.

Podle Hřiba by se dalo konopí používat například u endometriozy, což je gynekologické onemocnění žen. "Dál bychom mohli třeba žádat pojišťovny, aby hradily konopí na artrózu, artritidu. Používat ho můžeme, ale platí to pacienti," řekl Hřib.

Podle něj nemocnice nabízí kanadské a české konopí. Stojí od 130 do 170 korun za gram. Pacient bere nejvíce 30 gramů za měsíc, léčba ho tak stojí několik tisíc měsíčně. Nemocnice má přes 200 těchto pacientů, asi desetina ale už skončila například kvůli nežádoucím účinkům nebo z finančních důvodů.