Centrum současného umění DOX v Praze pořádá festival filmů ve virtuální realitě

Praha - Mezinárodní festival filmů ve virtuální realitě Art*VR se bude konat od 31. října do 5. listopadu v Centru současného umění DOX v Praze. Podle pořadatelů, kteří dnes jeho program představili novinářům, jde o první takovou akci ve střední a východní Evropě. V čele tvůrčího týmu stojí Ondřej Moravec, autor jednoho z prvních českých filmů ve virtuální realitě, který byl uveden na mnoha českých i zahraničních festivalech.

Během festivalu se divákům představí deset projektů spjatých s hlavním tématem ročníku Dimenze empatie a 12 soutěžních filmů. Výběr snímků podle pořadatelů odráží aktuální společenská témata - třeba téma psychického zdraví, práv etnických a sexuálních menšin, environmentálního žalu, body positivity, kolonialismu, práv žen nebo sexuálního násilí. Součástí festivalu bude i konference Zip-Scene, debaty s tvůrci a workshopy. Festival také zorganizuje v listopadu desítky projekcí pro žáky základních a středních škol, pro které připraví speciální program věnovaný právě tématu empatie.

Za každým z 22 filmů se podle pořadatelů skrývá vlastní imerzivní svět, který se může ve formě nových myšlenek a emocí stát součástí reality diváka. Pojem imerzivní se v posledních letech používá hlavně ve spojení s divadlem, znamená hlavně to, že divák přestává být pasivním příjemcem viděného či sdíleného a stává se součástí děje.

V DOXu návštěvníci mohou v prostoru Auditoria ve speciálních prostorových instalacích zhlédnout soutěžní filmy. Ve výstavním prostoru C jsou volně k dispozici VR brýle s filmy s tématem Dimenze empatie. S nasazením VR brýlí pomáhají divákům kustodi a instruují je o jejich používání. Oba prostory lze navštívit kdykoliv během otvírací doby galerie od 12:00 do 18:00. Snímky jsou různě dlouhé, od 10 do 30 minut, podle pořadatelů je možné shlédnout najednou všech 22 snímků.

Ředitel festivalu Moravec je autorem filmu Tmání. Jedná se o autobiografický animovaný film, který využívá virtuální realitu k zobrazení autentických zážitků mladého člověka s depresí. Spolu s ním divák prochází interaktivním příběhem, v němž může hlavnímu hrdinovi podat pomocnou ruku i využít léčebnou sílu svého hlasu. Snímek byl ve světové premiéře uveden loni na festivalu v Benátkách v sekci věnované filmům ve virtuální realitě a byl nominován na Českého lva.

"Od přátel jsem za těch více než 13 let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel - Já si nedovedu moc představit, co prožíváš. Virtuální realita se tedy stala skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením," řekl již dříve Moravec k tomu, proč zvolil pro film tuto formu.