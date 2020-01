Centrum Prahy po Silvestru uklízejí desítky strojů a 120 metařů

Praha - Pražské služby tři hodiny po půlnoci zahájily v centru města úklid po silvestrovských oslavách. Do terénu vyslaly nejprve zhruba 30 čisticích strojů, v 05:00 začalo pracovat na 120 metařů. Čisto na nejfrekventovanějších místech v Praze 1 by mělo být dopoledne, poté se pracovníci přesunou do bočních ulic. Slavící lidé po sobě nechali podobný nepořádek jako v minulých letech. Úklid na Václavském náměstí ale komplikují neukáznění řidiči taxi, uvedl dnes na dotaz ČTK vedoucí technicko výrobního odboru Pražských služeb Zdeněk Záluský.

"Velké stroje začaly ve 03:00 projíždět hlavní tahy vozovky v centru," řekl Záluský. Pracovat se začalo na Václavském a Staroměstském náměstí, Karlově mostě, Karlově nebo Hradčanském náměstí. Václavské náměstí bude do 08:00 uzavřeno pro vozidla, do té doby by podle Záluského mělo být uklizeno. "Letos tam máme takovou drobnou komplikaci, což nebylo v posledních letech. Dopravní opatření tam je, zákaz vjezdu pro vozidla tam je, ale bohužel chybí hlídky Policie České republiky. Řidiči taxislužby si šoupnou značku a vjedou nám tam," doplnil Záluský.

Odpad včetně střepů, konfet a zbytků pyrotechniky Pražské služby odvezou do malešické spalovny. Počítají, že svezou přibližně 35 tun odpadu. Za úklid po novoročních oslavách Praha zaplatí přibližně milion korun.

Pražské služby jsou dnes dále připraveny na úklid po novoročním videomappingu, který pořádá magistrát. Projekce na historickou budovu Národního muzea se spustí v 18:15, 19:15 a 20:15. Posílen bude vývoz odpadkových košů. Po demontáži věží po zvukovou aparaturu metaři doklidí ve čtvrtek Václavské náměstí, řekl dále Záluský.