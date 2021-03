Centrum: Pořadí očkovaných by mělo být pouze podle věku

Praha - Pořadí očkovaných proti covidu-19 by mělo být podle Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) důsledně podle věku. Jeho zástupci to uvedli ve zprávě na webu. Kritizují upřednostnění učitelů, pro snížení náporu na nemocnice je podle nich kontraproduktivní a povede ke zbytečným ztrátám na životech seniorů. V pondělí mělo dokončené očkování dvěma dávkami podle dat ministerstva zdravotnictví téměř 268.000 lidí, podáno bylo zhruba 863.000 dávek. Lidí nad 80 let bylo naočkováno 224.000.

"Brzké otevření škol, které bylo hlavním argumentem pro očkování učitelů, je jistě vysoká priorita. Školy ale bude dávat smysl otevírat teprve ve chvíli, kdy významně poklesne zátěž nemocnic, přičemž cestou k snížení počtu pacientů je očkování seniorů, ne očkování učitelů," uvedl BISOP.

Očkování učitelů je tak podle něj z pohledu otevírání škol spíš kontraproduktivní. Právě senioři nejčastěji směřují do nemocnic s vážným průběhem nemoci covid-19. V poslední době ovšem lékaři z covidových jednotek informují o tom, že léčí stále mladší lidi ve vážném stavu.

"Rozhodování založené na datech totiž ukazuje, že postupné očkování podle věku nejen ulehčí našim nemocnicím, ale i zachrání více životů a více let života než postup podle profesních skupin," napsali dále odborníci z centra.

Centrum upozornilo na to, že v původní vládní strategii byli pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, kterých je zhruba 260.000, na konci prioritní skupiny 1.B. Ta měla následovat po zhruba 400.000 seniorů nad 80 let, lidí žijících v pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnících. Skupina 1.B čítá zhruba 3,7 milionu osob, mezi nimi ostatní seniory nad 65 let, lidi s vážnými chronickými nemocemi a vybrané profese. Skupina měla být dále rozdělená podle rizika, učitelé následovali až mezi posledními. "Předsunutí učitelů tedy implicitně snižuje prioritu cca 2,5 milionu lidem," píše se na webu BISOP.

Podle autorů textu, Evy Blechové, René Levínského a Jakuba Weinera, se riziko úmrtí na covid-19 prakticky zdvojnásobí s každými pěti roky věku navíc. Podle jimi citovaného profesora pediatrie bristolské univerzity Adama Finna zachrání očkování 20 obyvatel domova seniorů jeden život. Jeden život v této věkové skupině zachrání také očkování 160 lidí starších 80 let nebo 350 seniorů mezi 75 až 79 lety. "Abychom ale zachránili jeden život pro skupinu pod 50 let, museli bychom naočkovat 47.000 lidí," dodali.

BISOP spočítalo dva možné scénáře na datech z ČR. V prvním bylo začátkem února naočkováno všech 260.000 učitelů, poté lidé na 80 let a ostatní senioři ve věku 65 až 79 let. Ve druhém bylo pořadí skupin obrácené. Počítaná byla rychlost 33.000 očkovaných denně. Na učitele by bylo třeba osm dní, očkovat osmdesátníky a starší by trvalo 13 dní a ostatní seniory 51 dní.

V prvním scénáři, kdy by nejstarší senioři na vakcínu čekali o osm dní déle, by podle propočtů zemřelo o 458 lidí nad 80 let a 536 lidí nad 65 let více než ve druhém. Ten byl vedl vlivem očkování pozdějšího o 64 dní k úmrtí 39 učitelů navíc.