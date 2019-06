Centrum dopravního výzkumu chce zveřejňovat záběry nehod

Ilustrační foto - Řidič osobního auta dnes 13. dubna 2019 ráno zemřel při nehodě u obce Roudná poblíž Soběslavi. Auto vyjelo do protisměru, narazilo do stromu a začalo hořet. Cestoval v něm jeden člověk. Auto značky Renault Mégane havarovalo před 09:00 na hlavním tahu číslo tři. Jelo ve směru od Soběslavi na Tábor. Hasičům se požár auta podařilo uhasit během několika minut.

Ilustrační foto - Řidič osobního auta dnes 13. dubna 2019 ráno zemřel při nehodě u obce Roudná poblíž Soběslavi. Auto vyjelo do protisměru, narazilo do stromu a začalo hořet. Cestoval v něm jeden člověk. Auto značky Renault Mégane havarovalo před 09:00 na hlavním tahu číslo tři. Jelo ve směru od Soběslavi na Tábor. Hasičům se požár auta podařilo uhasit během několika minut. PR/Policie ČR

Praha - Centrum dopravního výzkumu (CDV) plánuje zveřejňovat realistická videa tragických dopravních nehod. Jde o kombinaci simulace a reálných záběrů z místa. ČTK o tom dnes informovala Hana Bojanovská z CDV. První zveřejněné video je ze smrtelného nárazu auta do stromu. Právě po naražení do stromu loni zemřelo na českých silnicích 73 lidí.

Z každé nehody se eviduje až 3000 záznamů. "Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala," uvedla vedoucí Hloubkové analýzy dopravních nehod Kateřina Bucsuházy. Odborníci podle ní potřebují podrobně analyzovat celý řetězec událostí, který k nehodě vedl.

Jedním z cílů této hloubkové analýzy nehod je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků nebo samostatné oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Nárazy aut do stromu mají dlouhodobě tragické následky. Od roku 1995 do loňska je podíl obětí při takovém typu nehody z celkového počtu usmrcených lidí na silnicích více než 15 procent. Situace se ale zlepšuje. Loňský počet mrtvých po nárazu do stromu byl nejnižší od roku 1995, kdy se statistika začala vést. Jejich podíl pak klesl na necelých 13 procent.

Přesto se CDV rozhodlo zveřejnit jako první záběry právě z takové nehody. "Záběry upozorňují na to, že zlomek vteřiny, resp. jediná chyba řidiče může mít fatální následky i na to, jak jediný strom v daném případě tyto následky, bohužel, ovlivnil," uvedla ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV Veronika Valentová.

Nejvíce lidí, a to 25, loni zemřelo po nárazu do stromu na silnicích II. tříd. Nejčastější příčinou takové nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Řidiči tedy dostatečně nereagovali například na zatáčku, klesání, stoupání nebo šířku silnice.