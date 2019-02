Hradec Králové - Centrum tradiční čínské medicíny (TCM) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové k 28. únoru končí. Funguje od září 2015. Mluvčí nemocnice Jakub Sochor dnes ČTK dále řekl, že legislativa neumožňuje další působení čínského specialisty TCM v hradeckém zdravotnickém zařízení. "Na práci centra naváže Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ, který bude nadále pokračovat v projektech podporujících TCM v ČR," řekl. Ministerstvo zdravotnictví připravuje zákon o léčitelství, v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení a brzy bude předložený legislativní radě vlády.

Provázanost fakultní nemocnice s ambulancí čínské medicíny kritizovala Česká lékařská komora a další odborné lékařské společnosti. Označily za nevhodné směšování alternativních metod s medicínou založenou na důkazech.

"Před několika lety jsme rozběhli spolupráci s čínskou stranou, snažili jsme se, aby to vyhovovalo i potřebám české tradiční medicíny. Ukazuje se, že to není především z legislativních důvodů dále provozovatelné. Současná legislativa neumožňuje působení čínských specialistů ve státních zařízení, proto u nás TCM musí skončit. V každém případě fungovalo, splnilo nějaký účel testování, ukázali jsme si, co je, či není možné," řekl ČTK ředitel nemocnice Vladimír Palička. TCM vzniklo v areálu nemocnice za působení bývalého ředitele Romana Prymuly, který prosazoval kliniku tradiční čínské medicíny. Ve vedení nemocnice skončil kvůli konfliktu zájmu.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové rozhodla o ukončení provozu centra fakultní nemocnice. Terapeuti tradiční čínské medicíny měli být oficiálně zařazeni mezi nelékařské zdravotnické obory, které lze studovat. Z novely je ale poslanci při projednávání vyřadili. Čínskou medicínu bude upravovat připravovaný zákon o léčitelích.

"Zákon dává léčitelským službách pravidla, které umožní jejich legální poskytování v České republice, a přinese vysokou ochranu pacientům -klientům, kteří tento alternativní způsob léčby vyhledají," uvedla.

Zájemci o metody TCM se budou moci od března obrátit na vedoucího centra Františka Musila, který bude nadále poskytovat akupunkturu, nebo mohou kontaktovat Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ v Praze. "Jsme připraveni zájemcům o TCM poskytnout informace o možnostech léčby metodami TCM v České republice," uvedl zakladatel fondu Jan Hovorka.

Podle něj má fond smlouvu o mezinárodní spolupráci s nemocnicí v Šanghaji, která je garantem centra TCM.

Z vyjádření vedení nemocnice vyplynulo, že zájem o ambulanci čínské medicíny postupně klesal a provoz centra působil finanční ztrátu. "Léčbu metodami TCM si pacienti platili sami, přesto při provozu centra vznikla ztráta v řádech několika stovek tisíc korun ročně. S žádostí o vyrovnání už nemocnice oslovila fond Tradiční čínské medicíny," řekl ČTK Sochor.

Královéhradeckým centrem prošly 3000 pacientů, jimž specialisté pomáhali především s různými typy chronické bolesti. Nabízeli metody prevence, vyšetření a léčby tradičního čínského lékařství, například akupunkturu.

V posledních letech se o nemocnici hovořilov souvislosti s klinikou čínské medicíny, která měla vzniknout v na pozemku částečně ve vlastnictví města a nemocnice. Podle královéhradeckého primátora Alexandra Hrabálka (za ODS) projekt padl. "Byl jsem informován ředitelstvím nemocnice, když u mne byli na pracovní schůzce. Řekli mi, že budova se stavět nebude a projekt je pravděpodobně u konce. Místo toho by tam chtěli postavit jiný pavilon, nemocnice se bude rozrůstat," řekl dnes ČTK Hrabálek.

Nemocnice to nekomentovala. "O stavbě kliniky nemáme žádné oficiální informace, je to věcí investora," řekl na dotaz ČTK Sochor.

Kliniku za 300 milionů korun měla zaplatit čínská společnost CEFC prostřednictvím Nadačního fondu Tradiční čínské medicíny.