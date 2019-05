Centrem Prahy projde průvod romských umělců na festivalu Khamoro

Praha - Centrem Prahy dnes po roce znovu projde průvod romských muzikantů, zpěváků a tanečníků v pestrobarevných kostýmech. Do ulic hlavního města se vypraví účinkující romského festivalu Khamoro neboli Slunce. Jedenadvacátý ročník přehlídky začal v neděli a vyvrcholí v sobotu večer galakoncertem.

Průvod by měl vyrazit ve 12:00 z dolní části Václavského na Staroměstské náměstí. Neměli by chybět vlajkonoši a tanečnice v pestrobarevných kostýmech. Zapojit by se mělo i 15 amatérských romských souborů z celé země.

V minulých letech průvod procházel z Václavského náměstí po ulici Na Příkopech a Havířskou na Ovocný trh a Celetnou pak na Staroměstské náměstí. V magistrátním seznamu ohlášených akcí na pátek ale letošní pochod není. Účinkující festivalu se vydali na svou pouť metropolí poprvé v roce 2001. Každoročně se na ně přijdou podívat tisíce lidí.

Kromě průvodu v dnešním programu zájemci najdou třeba akci pro děti v parku Portheimka a koncert tradiční romské hudby v La Fabrice, kde vystoupí letošní hlavní hvězda, balkánská dechovka Fanfare Ciocarlia. V sobotu se koná fotbalový turnaj. Letošní přehlídka vyvrcholí pak sobotním galakoncertem v pražském klubu SaSaZu.