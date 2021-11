Centrální řídící tým probere možná další opatření proti covidu-19

Praha - Vládní centrální řídící tým dnes probere možná další opatření proti šíření covidu-19. Uvažuje se o přísnějších kontrolách bezinfekčnosti na hromadných akcích i zpřísnění povinnosti nosit respirátor. Diskutovat by se mělo i o dalším postupu testování ve školách. Epidemie v posledních týdne prudce roste. V úterý testy potvrdily 9902 případů nákazy onemocněním covid-19. Bylo to téměř o 60 procent víc než před týdnem. Hospitalizovaných bylo poprvé téměř po půl roce více než 2000.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu ČTK řekl, že tým projedná návrh, který by se týkal hromadných akcí. Ministerstvo zvažuje, že by na akcích pro velký počet lidí bylo možné prokázat bezinfekčnost jen očkováním, proděláním nemoci nebo PCR testem. Nyní se mohou lidé prokázat i méně přesným antigenním testem.

Bez dalších podrobností Vojtěch také zmínil, že i u nošení ochrany dýchacích cest se diskutuje o zpřísnění povinnosti. V současné době je povinný respirátor ve všech veřejných vnitřních prostorech a na pracovištích, pokud jsou u sebe lidé blíž než 1,5 metru. Například při výuce je ale děti nosit nemusí. V restauracích jsou povinné, pokud lidé nekonzumují.

Centrální řídící tým složený ze zástupců ministerstva a armády pod vedením hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by dnes mohl řešit také další postup testování ve školách. Podle informací ČTK je ve hře návrh, aby po 15. listopadu skončilo testování ve školách v okresech, kde je nad 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100.000 obyvatel týdně. Po tomto datu už by se testovalo jen tam, kde to nařídí krajská hygienická stanice, a používaly by se pouze PCR testy. Ve školách se děti na covid-19 testovaly toto pondělí v osmi okresech. Příští pondělí se testování zopakuje a rozšíří o dalších 23 okresů, poslední kolo lokálního testování by se mělo konat 15. listopadu.