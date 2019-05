Centrála nadále prověřuje spolupráci detektiva Šmída s Piráty

Praha - Okolnosti spolupráce detektiva Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jana Šmída s Piráty stále prověřuje vnitřní kontrola centrály. Pokud by dospěla k závěru, že porušil služební zákon, byl by propuštěn. Vedení policie na druhou stranu nemá poznatky o tom, že Šmíd neoprávněně vstupoval do policejních informačních systémů. Nyní nemá přístup k interním údajům NCOZ. Na dnešní mimořádné schůzi sněmovního bezpečnostního výboru to uvedli náměstci ministra vnitra a policejního prezidenta Jiří Nováček a Jaroslav Vild.

Výbor debatu nedokončil. Pokračovat by v ní měl na příští schůzi začátkem června.

Působení Šmída u pirátské strany dnes kriticky hodnotili zejména členové výboru za ANO, ODS a SPD, kteří také stáli za podnětem ke svolání schůze. "Působení příslušníků bezpečnostních sborů v orgánech stran je nepřijatelné," uvedl občanský demokrat Pavel Žáček.

Naopak zástupce Pirátů Lukáš Kolářík zdůrazňoval, že Šmíd byl v pirátském týmu pro vnitro a bezpečnost jen jako host a konzultoval s ním novelu ohledně úpravy vedlejších přivýdělků příslušníku bezpečnostních sborů. Kolářík je přesvědčen o tom, že prověřování prokáže, že policista zákon neporušil. Poukazoval rovněž na to, že poslanci se s policisty setkávají běžně, na rozdíl od Pirátů však o tom nepořizují zápis. Žáček oponoval, že jde o nahodilé konzultace a Kolářík v podstatě navádí k tomu, aby každá strana měla v orgánech příslušníky bezpečnostních sborů. "A pak bychom tu hráli nějaký mariáš s informacemi," podotkl.

Diskuse se stočila i k děčínskému zastupitelstvu, do kterého byl Šmíd loni v říjnu jako nestraník za Piráty zvolen. Šmídovo vystupování na něm bylo podle Pavla Růžičky (ANO) nestandardní, soudí, že některé údaje mohl získat jen v policii. "Podezření z toho, zda došlo k neoprávněnému přístupu k informačním systémům policie nebo centrály, tak v tuto chvíli nemáme takové poznatky," řekl Vild.

Poslanci ANO nakonec stáhli návrh, aby mohl ve výboru vystoupit také děčínský primátor Jaroslav Hrouda (ANO). Kolářík v takovém případě požadoval, aby se před členy mohl vyjádřit i Šmíd. Nováček upozornil na to, že by v takovém případě měl být zbaven mlčenlivosti.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček podotkl, že výbor vede jen politickou debatu. "O případném porušení zákona musí rozhodnout odbor vnitřní kontroly policejního prezidia," zdůraznil. Jan Bartošek (KDU-ČSL) zapochyboval o tom, že bylo k záležitosti nutné svolávat mimořádně výbor, navíc několik dnů před evropskými volbami.

Poslanci ANO souvislost s volbami popřeli. Cílem debaty podle nich není ani Šmídovo "lynčování". Jde podle nich o nastavení mantinelů, do jaké míry mohou být příslušníci sborů politicky angažovaní, a o vyvrácení možných pochybností o nezávislosti policie. Navrhovali usnesení, podle kterého by výbor požádal o kontrolu příslušníků, zda nepracují ve prospěch stran. Někteří poslanci volali i po zpracování metodiky k případné spolupráci příslušníků sborů s politiky.