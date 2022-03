Centra pro uprchlíky v Praze a v Plzni zažívají nápor

Asi největší nápor od svého středečního otevření zažívá dnes plzeňské Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v bývalém obchodním domě Prior nedaleko hlavního vlakového nádraží. Shodují se na tom oslovení dobrovolníci i hasiči, kteří tam pomáhají. Zatímco úředníci v prvním patře vyřizují nepřetržitě uprchlíkům doklady k pobytu a registraci zdravotního pojištění, po schodech a před budovou se celý den táhne dlouhá fronta, v níž ženy, děti i muži všech věkových kategorií čekají, až na ně přijde řada.

V teplotách kolem dvou až tří stupňů nad nulou stojí uprchlíci ve venkovní, téměř třicetimetrové frontě, po třech i více vedle sebe. Zabaleni v zimních bundách s kapucemi, v šálách, rukavicích a obaleni darovanými dekami podupávají, aby se trošku zahřáli. Někteří se mezi sebou baví, jiní uzavřeni do sebe hledí do země. Děti se často pevně drží za ruku svých matek.

Občas uprchlíci odejdou do stanu, v němž dobrovolníci rozdávají teplé nápoje, polévku darovanou charitativními organizacemi i přímo Plzeňany, a potraviny, co sem lidé přinesou. "Hodně lidí jde nakoupit vedle do obchodu a přinese sem chleba, máslo, čokolády, pití pro děti a podobně," řekl Daniel Schöninger, který tu dnes vedle dalších dobrovolníků pomáhá. "Pomáháme dávat jídlo a pití a také už půl dne sedím s ukrajinskými dětmi a bavím se s nimi. Hrajeme si, snažím se je nějak zabavit," řekla dvacetiletá Alina z Běloruska. V Plzni studuje prvním rokem na univerzitě a pomáhá první den. "Musíme pomáhat lidem, protože je to strašné, že mají válku. V takové situaci každý musí pomáhat. A mně pomáhá, když mohu pomoci aspoň trochu. Taky si hodně lidí myslí, že Bělorusové jsou pro válku, ale není to tak. Chci říct lidem, že jsme také proti válce a snažíme se pomoci," řekla mladá studentka.

Venku zabalená v dece stojí pětatřicetiletá Olena ze Lvova. "Ani nepočítám, kolik dní nebo hodin jsme na cestě, ale už se cítím v bezpečí, i když teď tady musím dlouho čekat," řekla ČTK. Na západ Čech přijela s dcerou za známými, kteří zde žijí. Za svou sestrou, která žije v kraji už několik let, přijela i další žena s dětmi. Bude u příbuzných bydlet a chce hned najít práci. "Mám strašný strach, co se děje doma. Když jsme přijeli, skoro celý den jsme spali," řekla. Podle hejtmana Rudolfa Špotáka (Piráti) zatím většina uprchlíků, které KACPU evidovalo, jede za známými. "Zajištění ubytování žádá asi desetina příchozích," uvedl.

Před obchodním centrem na Americké třídě ale nejsou jen uprchlíci nebo dobrovolníci. přichází i řada Plzeňanů - někteří přinášejí jídlo, jiní teplé deky. "Hasiči zveřejnili výzvu, že jim docházejí deky, tak jsem jich 20 koupil a přivezl sem," řekl náměstek plzeňského primátora David Šlouf (ODS), který na magistrátu humanitární pomoc koordinuje. S velkým pytlem dek přišla k centru také třeba čtyřiadvacetiletá Plzeňanka Veronika se svými rodiči. "Viděla jsem výzvu, abychom přinesli deky, že je tu zima. Tak jsme koupili pár dek a nějaké sladkosti pro děti, abychom jim aspoň trochu usnadnili situaci," řekla.

Podle Šloufa i dobrovolníků lze v dalších dnech očekávat ještě větší nápor uprchlíků. Aby nemuseli čekat venku před centrem celou noc, hasiči jim nabízejí přespání na lehátkách v městské sportovní hale. Podle mluvčího hasičů Petr Poncara ho využily už desítky válečných uprchlíků. Úředníci v centru pracují nepřetržitě, původní počet přepážek kraj podle hejtmana zdvojnásobil. Kromě KACPU, které denně kompletně odbaví několik set lidí, registruje k pohybu také pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.