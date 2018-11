Praha - Cenové mapy obvyklého nájemného v Česku by měly být hotové do poloviny prosince. Ministerstvo práce je využije ke stanovení výše dávek na bydlení. Na jednání sněmovního sociálního výboru to řekli náměstci resortů práce Jiří Vaňásek a pro místní rozvoj David Koppitz. Cenové mapy patří mezi 15 navrhovaných opatření, která mají přispět k řešení situace v ghettech a k boji s takzvaným byznysem s chudobou.

O situaci ve vyloučených lokalitách jednal dnes sněmovní sociální výbor. Žádá ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby mu seznam 15 kroků s informacemi o jejich přípravě poskytla do poloviny prosince. Dolní komoře výbor doporučil, aby vládu vyzvala k neprodlenému řešení situace v ghettech.

Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce, se počet vyloučených lokalit mezi lety 2006 až 2014 v Česku zdvojnásobil. Před 12 lety bylo chudinských domů, ulic a čtvrtí kolem tří stovek, o osm let později už 606. Existovala ve 297 městech a obcích, žilo v nich až 115.000 lidí. V roce 2006 to bylo 80.000 osob.

Členové sociálního výboru dnes zhlédli snímky z Ústeckého kraje, které jim ukázala poslankyně Eva Fialová (ANO). Na fotografiích byly byty plné štěnic a plísně, oprýskané chodby domů, vybydlené objekty, zanedbaná prostranství s odpadky. Podle Fialové nájmy v bytech v této oblasti, které hradí či doplácí stát z dávek, činí 10.000 i 15.000 korun.

"Situaci zhoršuje byznys s chudobou. Majitelé bytů jsou z jiných měst, nebo jsou to realitní agentury, které do bytů stěhují lidi na dávkách," řekla Fialová.

Podle Koppitze hodnotové mapy, které by měly posloužit ke stanovení normativních nákladů pro výši dávek, vznikají ve spolupráci s asociací realitních kanceláří. Zachytí tržní nájemné v daném místě.

"S kolegy z ministerstva pro místní rozvoj jsme se dohodli, že se můžeme v polovině prosince sejít u prvního výstupu a pak ho provázat na dávkový systém," řekl Vaňásek.

Jednotlivá opatření mají chystat ministerstva práce, průmyslu, vnitra, místního rozvoje či zdravotnictví ve spolupráci s radnicemi. Mezi 15 kroků patří regulování pronajímání více bytů v živnostenském zákoně, stanovení hygienických norem s počtem lidí na určitou plochu, sloučení doplatku a příspěvku na bydlení či změna výše paušálů za energie, které se do dávek zahrnují.

Hlavní hygienička Eva Gottwaldová výboru dnes řekla, že hygienická pravidla už nyní existují a není nutné je zdvojovat. Uvedla, že stačí provázat stavební předpisy s dávkovým systémem, tedy vyplácet podporu jen do bydlení s určitým standardem. Podotkla, že štěnice jsou poměrně obvyklé, a to i "v tříhvězdičkových hotelech". Vysloužila si ostrou reakci poslanců, kritizovali hygieničku za nečinnost. Podobná kritika směřovala i k ostatním resortům.

Stejné návrhy, které jsou nyní na stole, projednávala už v minulém období vláda Bohuslava Sobotky. Opatření navrhli tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a šéfka resortu práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Kabinet ČSSD, ANO a lidovců úpravy pak neprosadil. Ministryně práce první vlády Andreje Babiše, Jaroslava Němcová (ANO) navrhla situaci v chudých ghettech řešit hlavně výrazným snížením dávek do ubytoven a zpřísněním vyplácení.

Podle odborníků na sociální problematiku a organizací na pomoc potřebným se problém v Česku bez sociálního bydlení nevyřeší. Nynější Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů se sice v programovém prohlášení zavázala k přijetí zákona o sociálním bydlení, od záměru ale ustoupila. Připravuje místo toho investiční program k výstavbě bytů.