Cena zemního plynu v USA obnovila růst, je blízko mnohaletého maxima

New York - Cena zemního plynu ve Spojených státech kvůli hrozbě stávky na železnici obnovila růst a pohybuje se blízko mnohaletého maxima nad devíti dolary za milion britských termálních jednotek (mmBtu), na kterém se ocitla v srpnu. Ukazují to záznamy komoditní burzy NYMEX v New Yorku. Před dvěma lety stál plyn v USA zhruba 1,50 USD/mmBtu.

Odpoledne cena termínového kontraktu na plyn s dodáním v říjnu vykazovala v New Yorku asi pětiprocentní růst a pohybovala se kolem dvoutýdenního maxima 8,70 USD/mmBtu. To po přepočtu zhruba odpovídá částce 30 dolarů, respektive 30 eur, za megawatthodinu (MWh). Cena plynu pro evropský trh se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nyní pohybuje kolem 213 eur (5200 Kč) za megawatthodinu.

Za růstem cen plynu ve Spojených státech je hlavně vysoká poptávka, kterou podporuje mimo jiné zájem o nákup zkapalněného zemního plynu (LNG). Hodně jej teď směřuje i do Evropy, která se už v minulých letech začala odklánět od levného ruského plynu a po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu odklon od ruských energií urychlila.

Pokud by zaměstnanci amerických železnic začali stávkovat, v ohrožení by byly dodávky uhlí elektrárnám. To znamená, že k výrobě elektřiny by se více využíval plyn. V současné době se uhlí na výrobě elektřiny v USA podílí zhruba z 20 procent a přibližně dvě třetiny uhelných elektráren v zemi si uhlí obstarávají po železnici, uvedla agentura Reuters. Plyn se na výrobě elektřiny v USA teď podílí asi ze 37 procent.

Bílý dům vypracoval záložní plán pro případ, že bude potřeba zajistit dodávky nejdůležitějšího zboží, kdyby železnici ochromila stávka. Zároveň tlačí na vlastníky železničních společností a zástupce odborů, aby se dohodli a zabránili výpadkům v práci.

Ceny plynu se v USA zvyšují, přestože produkce je teď v září rekordní. V říjnu se totiž očekává odstávka zařízení na zkapalňování plynu v Cove Point v Marylandu, zatímco od června trvá po požáru odstávka ve druhém největším exportním terminálu v USA Freeport LNG v Texasu. Více plynu tak zůstává v USA, což umožňuje plnit zásobníky před nadcházející zimou.

Od začátku letošního roku se cena termínového kontraktu na plyn v USA zvýšila o více než 130 procent. Kvůli vyšším cenám plynu v Evropě a v Asii je poptávka po LNG ze Spojených států pořád vysoká. Ceny plynu se začaly zvyšovat už loni, v letošním roce ale růst zrychlil zejména kvůli problémům v zásobování po začátku války na Ukrajině a následné snaze západních firem odmítat levný ruský plyn.