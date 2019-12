Cena vody v Praze vzroste příští rok o téměř pět procent

Praha - V hlavním městě kvůli plánovaným investicím zdraží voda, v příštím roce za ni obyvatelé Prahy zaplatí 81,82 Kč bez DPH za metr krychlový. Oproti letošnímu roku stoupne její cena o 4,9 procenta. ČTK to v tiskové zprávě sdělil Tomáš Mrázek, mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které vodu v Praze distribuují. DPH u vodného a stočného činí 15 procent, od května by se mohla snížit na deset procent.

"Nárůst je rozdělen na část inflační, která pokrývá růst provozních nákladů, a část investiční, která je určena na investice do vodohospodářského majetku," uvedl mluvčí. Prostředky na investice podle něj meziročně vzrostou o 190 milionů korun. Nájemné hrazené správci vodohospodářského majetku, kterým je Pražská vodohospodářská společnost, dosáhne 2,655 miliardy korun. Další 1,3 miliardy korun pak PVK vloží do oprav a údržby.

Nárůst o dvě procenta nad úroveň inflace schválila již v červnu Rada hlavního města Prahy v rámci Střednědobého investičního plánu pro roky 2020 - 2024. Podle tohoto plánu by měly investice do vodohospodářské infrastruktury dosáhnout mezi roky 2020 a 2024 více než 16 miliard korun. Zvýšená nutnost investic vyplývá podle mluvčího z historického podfinancování vodárenské infrastruktury v Praze. "Bohužel tento dluh se projevuje velkými haváriemi na majetku velmi často starším než sto let," podotkl.

Prahu čeká například obnova páteřních vodovodních řadů z Káranské vodárny, rekonstrukce významných vodojemů, rekonstrukce druhé poloviny Ústřední čistírny odpadních vod či úpravny vody v Podolí.

Vodné a stočné v Praze zůstává stále na úrovni celostátního průměru a ve spotřebním koši Pražanů představuje 1,4 procenta čistého příjmů domácností. Podle Mrázka průměrný Pražan utratí za vodné a stočné měsíčně asi 270 korun, což je zhruba devět korun denně.