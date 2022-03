Cena ropy Brent poprvé od začátku března klesla pod 100 USD za barel

Londýn - Cena severomořské ropy Brent poprvé od začátku března klesla pod 100 dolarů za barel, na vývoj má i nadále značný vliv válka na Ukrajině. Země s Ruskem znovu jedná o příměří, rozhovory tak zmírňují obavy z dalšího přerušení dodávek suroviny na globální trh. Prudký nárůst počtu nově nakažených nemocí covid-19 v Číně pak vyvolává obavy ze snížení poptávky po ropě.

Krátce před 13:00 SEČ vykazoval Brentu pokles o 7,5 procenta zhruba na 98,90 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela 7,9 procenta a prodávala se přibližně za 94,80 USD za barel.

"Očekávání pozitivního vývoje v rusko-ukrajinských rozhovorech o příměří posílilo naděje na zmírnění napětí na světovém trhu s ropou," uvedl analytik společnosti Fujitomi Securities Tošitaka Tazawa. Pondělní jednání zástupců Ukrajiny a Ruska o zmírnění krize skončila bez oznámení nového pokroku, další jednání se čekají dnes.

K poklesu cen ropy také přispěla slova ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, že Moskva je pro co nejrychlejší obnovení dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Čeká, až Washington zruší sankce vůči Teheránu. Rozhovory o obnovení jaderné dohody, které by vedly ke zrušení sankcí uvalených na íránský ropný sektor, se nedávno zastavily kvůli požadavkům Ruska.

Podle informovaných zdrojů by měl příští týden odcestovat do Bruselu americký prezident Joe Biden. Setkal by se tam s vedoucími představiteli NATO a jednal by o válce na Ukrajině.

Ekonom Cujoši Ueno z organizace NLI Research Institute se domnívá, že i v případě dojednání příměří zůstanou ceny ropy vysoko, protože Západ se bude i nadále snažit izolovat Moskvu prostřednictvím sankcí. To udrží světový trh s ropou v napjatém stavu.

Za nynějším poklesem cen ropy jsou také obavy některých obchodníků, kteří spekulují na rychlý cenový růst. Tito lidé ropu začali prodávat v obavách z výrazné cenové nestability, která by mohla jejich plány zhatit, řekl Ueno agentuře Reuters. Rychlým růstem cen ropy na světových trzích v poslední době argumentovali někteří prodejci pohonných hmot, když výrazně zvýšili maloobchodní ceny.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):

BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent květen 98,92 106,90 New York - NYMEX WTI duben 94,83 103,01