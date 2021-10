Cena pšenice stoupla nejvýše od 2012, poptávka roste a nabídka se snižuje

New York - Cena jarní pšenice poprvé od roku 2012 stoupla nad deset dolarů (220 Kč) za bušl (27,2 kg). Horko a sucho v pěstitelských oblastech od severoamerických stepí po ruský Ural způsobily, že svět má nedostatek obilí používaného pro výrobu řady různých potravin, od croissantů až po pizzu, upozornila agentura Bloomberg.

Problémy s počasím se objevily v okamžiku, kdy se zvyšuje zájem o pšenici všeho druhu. Spojené státy očekávají, že světové zásoby budou na konci sezóny na pětiletém minimu. Nedostatek zvyšuje poptávku i po tvrdé červené ozimé pšenici, která je letos dostupnější, než jiné odrůdy. Cena termínového kontraktu na tuto pšenici v pátek vyskočila na sedmileté maximum.

Pozornost se nyní obrací k roku 2022 a počáteční výhled vyvolává obavy. Nová tříměsíční předpověď v USA počítá s větším suchem v důležitých pěstitelských regionech pro jarní i tvrdou červenou ozimou pšenici. To by mohlo způsobit, že pěstitelé, kteří se již nyní musí vyrovnat s vyššími náklady na základní zemědělské produkty, budou omezovat velké investice do plodin.

Vyhlídky dalších problémů s dodávkami v příštím roce zvyšují možnost, že ceny pšenice budou nadále prudce stoupat a zhoršovat globální potravinovou inflaci. Poslední údaje OSN ukazují, že ceny potravin jsou nejvyšší za deset let kvůli neúrodě a narušení dodavatelského řetězce.

Vyšší ceny pšenice by také mohly zvýšit náklady na krmivo pro hospodářská zvířata. Čína hledá alternativy ke kukuřici a sójovým bobům, které by jí pomohly nakrmit stáda prasat.