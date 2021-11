Cena Příběhů bezpráví poprvé putuje do zahraničí k vězněným Bělorusům

Praha - Letošní Cena Příběhů bezpráví poprvé poputuje do zahraničí k trojici vězněných mladých běloruských aktivistů. Informovala o tom v tiskové zprávě organizace Člověk v tísni, jejíž vzdělávací program Jeden svět na školách ocenění udílí. Na cenu jsou mladými lidmi do 30 let běžně nominovány žijící i nežijící osobnosti, které se aktivně postavily komunistickému režimu v Československu.

"Laureáti, které vybrala studentská porota, jsou mladí lidskoprávní aktivisté z Běloruska. Ocenění na dálku symbolicky předají pamětníci komunistického bezpráví v Československu, nositelé Ceny Příběhů bezpráví z předchozích let. Chceme tím poukázat na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v zemích postsovětského regionu v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát," uvedl?Karel Strachota, ředitel Jednoho světa na školách.

Cenu Příběhů bezpráví za letošní 13. ročník získali vysokoškolští studenti Ksenija Syramalotová a Mikita Jemjaljanav a aktivistka Palina Šarendaová-Panasjuková, kteří byli v Bělorusku po povolebních nepokojích odsouzeni ke dvěma a půl, čtyřem a dvěma letům vězení. Ocenění jim symbolicky skrze video předali pamětníci Vlasta Černá, Jiřina Čechová a Pavel Horák.

"V Bělorusku přibývají političtí vězni každý den. A musejí snášet nepředstavitelný fyzický i psychický nátlak vyšetřovatelů. Podmínky ve vězení jsou nesnesitelné. Zatímco loni na podzim mělo Bělorusko asi 50 politických vězňů, aktuálně jich je 836. A o stovkách dalších pravděpodobně nevíme," uvedla zástupkyně ředitelky Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni.

Masové protesty v Bělorusku spustily loni v srpnu prezidentské volby, ve kterých podle oficiálních výsledků opět zvítězil autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko. Opozice a také některé země považují oznámený výsledek za zmanipulovaný. Policie proti protestujícím tvrdě zasáhla a desetitisíce lidí zatkla.