Cena plynu pro evropský trh stoupla téměř o pětinu, překročila 200 eur za MWh

Amsterodam - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes prudce stoupla v reakci na zprávy o únicích plynu z potrubí Nord Stream a o možných ruských sankcích vůči ukrajinské plynárenské společnosti Naftogaz. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dnes zdražil o téměř 20 procent a uzavřel na 208 eurech (zhruba 5100 Kč) za megawatthodinu (MWh). Cena kontraktu je tak několikanásobně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom vpodvečer varovala, že Naftogaz by se mohl stát terčem ruských sankcí, které by mohly zastavit tranzit ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Rusko by podle Gazpromu mohlo sankce uvalit v souvislosti s arbitrážním řízením, které Naftogaz zahájil proti Gazpromu, protože ruský podnik nezaplatil za služby spojené s přepravou plynu přes Ukrajinu.

Plyn zdražoval již před prohlášením Gazpromu, a to v reakci na zprávy o únicích plynu z plynovodů Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ani jeden z těchto plynovodů sice v současnosti plyn do Evropské unie nedodává, úniky však vyvolaly obavy ohledně bezpečnosti evropské plynové infrastruktury, napsala agentura Reuters.

V souvislosti s úniky se objevily spekulace o možné sabotáži. "Úniky plynu u Nord Streamu 1 i Nord Streamu 2 nevypadají jako náhoda," uvedl analytik Tom Marzec-Manser ze společnosti ICIS.

Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko však dodávky tímto potrubím na konci srpna zastavilo, což zdůvodnilo technickými problémy. Paralelní plynovod Nord Stream 2 byl dokončen loni, jeho zprovoznění však zabránil německý kancléř Olaf Scholz krátce předtím, než ruská vojska v únoru napadla Ukrajinu.