Cena plynu pro evropský trh se kvůli problémům v Austrálii výrazně zvyšuje

Amsterodam/Sydney - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes obnovila silný růst. Krátce po zahájení obchodů v Nizozemsku se dostala až nad 42 eur (1008 Kč) za megawatthodinu (MWh), a proti závěrečné hodnotě z pátku tak vykazovala nárůst asi o 15 procent, ukazují data z trhu. Na vině jsou podle analytiků přetrvávající obavy z dopadů stávek v Austrálii.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v září ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF), který je pro ceny v Evropě určující, se krátce před 10:00 SELČ pohybovala kolem 39,60 eura, což byl denní nárůst o více než devět procent. Ceny kontraktů k dodání v dalších měsících jsou ještě vyšší, lednový kontrakt se pohybuje kolem 58 eur/MWh.

Ceny plynu v posledních dnech citelně ovlivňují obavy z narušení plynulosti dodávek suroviny z Austrálie, která je významným dodavatelem na světový trh. Tento týden čeká australské producenty důležité jednání o mzdách se zástupci odborů a pokud se do středy nedohodnou, chtějí zaměstnanci závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) ve společnosti Woodside Energy později stávkovat.

Cena plynu v TTF se tak vrátila do blízkosti dlouhodobého maxima z poloviny června. Zaměstnanci tří závodů firem Woodside Energy a Chevron v Austrálii chtějí vedle vyšších mezd i lepší jistotu zaměstnání, uvedl britský list Financial Times (FT). Podle nedělního sdělení organizace Offshore Alliance, která zastupuje dva odborové svazy, zaměstnanci už dříve jednomyslně podpořili návrh dát firmě v předstihu sedmi pracovních dnů vědět, že začne stávka, pokud nebudou požadavky splněny do konce středeční směny.

Stávka by podle odborářů mohla začít 2. září. Představa, že by stávky v Austrálii mohly nepříznivě ovlivnit až deset procent celosvětového vývozu LNG, už znepokojila obchodníky v Evropě.

Analytik Carsten Fritsch z finančního ústavu Commerzbank nedávno poukázal na to, že kvůli údržbě na infrastruktuře by krátkodobě mohlo přicházet méně zemního plynu i z Norska. Ceny plynu na evropském trhu tak zřejmě budou dál výrazně kolísat, přestože zásobníky plynu v EU jsou aktuálně plné zhruba z 90 procent.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, zatímco před rokem 2021 se pohybovala výrazně pod 20 eury za MWh. Od konce loňského roku má cena sestupný trend, který nicméně provázejí občasné vzestupy, někdy i velmi výrazné. Cena plynu se začala zvyšovat už před válkou na Ukrajině, podle analytiků v reakci na energetickou politiku Evropské unie.