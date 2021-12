Cena nejvýhodnější stravenky bude příští rok 150 Kč, meziročně o 13 Kč vyšší

Praha - Cena daňově nejvýhodnější stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele bude příští rok 150 korun, o 13 korun vyšší než letos. Představuje to největší meziroční skok za posledních deset let. Důvodem je výrazný růst spotřebitelských cen. V tiskové zprávě to uvedla společnost Edenred, která se zaměřuje na zaměstnanecké benefity.

Hodnota takzvané optimální stravenky nebude ani přes značné meziroční zvýšení stačit na úhradu průměrného oběda. "Podle čerstvých údajů Ticket Restaurant Card Indexu, sestaveného na základě plateb jídel nejrozšířenější tuzemskou stravenkovou kartou, je průměrná obědová útrata v Česku v listopadu ve výši 150,50 koruny," uvedla firma Edenred.

Příspěvek na stravování vyšší než 120 korun na den nabízí zaměstnancům podle dat Edenred zhruba čtvrtina firem, příspěvek nad 130 korun poskytuje 13 procent společností. Nejčastěji zaměstnavatelé poskytují stravenku za 100 korun.

Nejvýhodnější cena stravenky se odvozuje od hodnoty stravného na pracovních cestách. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji podle Edenredu pro příští rok stanovilo na 118 korun z letošních 108 korun. Výše odečitatelné položky se pak vypočítává jako 70 procent z hodnoty stravného na pracovních cestách. Podle zákona si může zaměstnavatel z daní odečíst maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývající část doplácí zaměstnanec.

Coby alternativu ke stravenkám mohou zaměstnavatelé od 1. ledna letošního roku využít stravenkový paušál, tedy peněžní příspěvek na stravování. Na straně zaměstnanců je osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše.

Vývoj ceny daňově nejvýhodnější stravenky:

2022 150 Kč 2021 137 Kč 2020 131 Kč 2019 123 Kč 2018 118 Kč 2017 109 Kč

Zdroj: Edenred/ČTK

jif rdo