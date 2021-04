Cena kryptoměny bitcoin prudce klesla, ale drží se nad 50.000 USD

New York - Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v noci na dnešek prudce klesla - z více než 60.000 dolarů sestoupila až do blízkosti 52.000 dolarů. Později část ztrát smazala a krátce před 08:00 SELČ se pohybovala kolem 55.900 USD (zhruba 1,2 milionu Kč). Za posledních 24 hodin tak ztrácela přes deset procent. Vyplývá to z údajů specializovaného webu CoinDesk.

Přesný důvod náhlého propadu není jasný. CoinDesk nicméně dodal, že k němu mohly přispět spekulace, podle kterých se americké ministerstvo financí chystá obvinit několik finančních institucí z praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn.

Tento týden se cena bitcoinu vyšplhala na rekordních téměř 65.000 USD. Zájem o bitcoin podle analytiků podpořil vstup největší americké kryptoměnové burzy Coinbase na akciový trh Nasdaq. V pátek ale cenu bitcoinu zasáhla zpráva, že turecká centrální banka se rozhodla zakázat platby v kryptoměnách.