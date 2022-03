Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2022: Kdo je českým vítězem?

Do soutěže o cenu Karla Velikého se mohou přihlásit mladí lidé ve věku od 16 do 30 let, kteří pracují na projektu s evropským rozměrem. Vyhrát mohou až 7500 eur a výlet do Cách k tomu.

Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách mladým lidem od 16 do 30 let. Vítězné projekty podporují porozumění mezi mladými lidmi v Evropě a nabízí praktické příklady dobrého soužití. Od roku 2008 se o cenu ucházelo více než 4250 projektů.

Prvním kolem udělování cen je vyhlášení vítězných projektů zastupujících jednotlivé členské státy EU. Pro rok 2022 je národním vítězem za Česko projekt Politika (nejen) pro mladé, který se u mladých lidí snaží podnítit zájem o politiku, demokracii a lidská práva. Cílem těch, kteří za projektem stojí, je mimo jiné podat jasné, stručné a graficky atraktivní shrnutí aktuální či historické události, vysvětlit probíhající kauzu nebo fungování různých institucí, včetně těch v Evropské unii. Z nominovaných národních vítězů se posléze vyberou tři nejlepší projekty, jejichž autoři se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnoceno částkou 7500 eur, druhé 5000 eur a třetí 2500 eur. Pokud to situace dovolí, zástupci všech 26 nominovaných projektů (za každou členskou zemi jeden kromě Lucemburska, které letos neobdrželo žádnou nominaci) se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách, které se uskuteční 24. května 2022. Diskutovat na sociálních sítích je možné pomocí hashtagu #ECYP2022.

Projekty musí splňovat následující kritéria:

• podporují evropské a mezinárodní porozumění

• podporují společnou myšlenku evropské identity a integrace

• jsou vzorem pro mladé lidi žijící v Evropě

• nabízejí praktické příklady soužití Evropanů jako jednoho společenství

V roce 2021 byla první cena udělena českému projektu Fakescape, který zábavným způsobem učí mladé lidi kriticky přemýšlet a rozpoznávat falešné zprávy a dezinformace.

Kalendář • Nejzazší datum pro podání přihlášky: 13. února 2022 • Výběr vítězů národních kol: do 20. března 2022 • Hodnocení evropské poroty: od 20. března do 11. dubna 2022 • Slavnostní udělování cen v Cáchách: 24. května 2022