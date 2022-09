Cena elektřiny nutí plastikářskou divizi BR Group uvažovat o omezení výroby

Ostrava - Pokud by cena elektřiny zůstala stejná jako dnes nebo stoupala, musela by možná plastikářská divize skupiny BR Group v některých firmách zastavit výrobu a koncentrovat ji jen do jednoho nebo dvou podniků. V současnosti platí za elektřinu desetinásobek toho co před rokem. ČTK to řekl ředitel plastikářské divize skupiny BR Group Libor Černý. Ohroženy můžou být až stovky míst.

"Loni touhle dobou jsme nakupovali elektřinu za zhruba 50 eur (zhruba 1250 korun) za megawatt, dnes je to za 500 eur (12.500 korun). Znamená to tedy, že oproti loňskému roku zaplatíme měsíčně za elektřinu asi o 20 milionů korun více. Když to bude pokračovat dále, tak do konce roku naše divize zaplatí zhruba o 150 milionů více než v loňském roce," řekl Černý.

Divize podle něj omezuje investice a snižuje náklady, kde se dá. "Zatímco vloni při ceně elektriky 50 eur za megawatt tvořila tato asi tři procenta našich nákladů, dnes u těch 500 je to hodně přes 20 procent," řekl ředitel.

Do plastikářské divize BR Group ostravského podnikatele Rudolfa Bochenka patří společnosti PF Plasty z Chuchelné na Opavsku, IPG Plasty z Milotic nad Bečvou na Přerovsku, Montix z Mohelnice na Šumpersku a Forez z Ostrova na Orlickoústecku. Zhruba 80 procent jejich výroby tvoří zakázky pro automobilový průmysl. Dohromady firmy zaměstnávají přibližně 1200 lidí.

Manažer výroby v PF Plastech Martin Novák řekl, že minulý měsíc firma kvůli cenám energií o víkendech zastavila výrobu. "Soboty, neděle jsme stáli a snažili jsme se maximální procento výroby odtočit od pondělka do pátku," řekl Novák. Momentálně se podle něj objemy výroby pro automobilky trochu zvedly, a tak se v podniku pracuje i o víkendech. Plány firma ale řeší každý týden podle aktuální situace.

"Lidi se mě ptají, jestli budeme zvedat mzdy, jestli budou mít práci do konce roku, co říkáme na cenu elektrické energie a cenu plynu. Samozřejmě my bychom jim rádi přidali, ale cena elektrické energie a plynu nás dohání do situace, že nejsme schopni jim přidat de facto ani kačku," řekl Novák.

Černý řekl, že o cenách neustále jednají se zákazníky, jsou to ale jednání těžká a dlouhá. Úspěšnější jsou spíše u drobnějších zákazníků, kteří nejsou v automobilovém průmyslu. Firmy si ale podle ředitele uvědomují vážnost situace a vidí, že firmy v oboru už i krachují, takže přistupují k jednáním.

"Pokud by cenu nebylo možno převést na zákazníka, byl by to velký problém. Znamenalo by to omezení investic, omezení provozování. Možná by se některé z našich čtyř firem musely zastavit a museli bychom koncentrovat výrobu do jedné nebo dvou z nich," řekl Černý. Situaci a přístup jednotlivých zákazníků vyhodnocují denně.

"Každý týden nečinění naší vlády nás stojí pět milionů korun. Všem klientům jsme posílali dopis, že z důvodu nárůstu cen energií musíme zdražit, a zároveň jsme napsali do toho dopisu, že pokud cena energie klesne, opět se vrátíme na původní ceny. Snažíme se prostě v našich cenách zaindexovat cenu energie," řekl Černý.