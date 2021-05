Cena bitcoinu prudce klesla, po tweetu šéfa Tesly se stabilizovala

Singapur - Nejznámější kryptoměna bitcoin dnes výrazně oslabila a dostala se až k hranici 42.000 dolarů, nejníže za tři měsíce. Impulzem k propadu byla reakce šéfa automobilky Tesla Elona Muska, který na twitteru jednoznačně nevyvrátil spekulace, podle kterých se Tesla chystá prodat své zbývající bitcoiny, anebo že už je možná prodala. Později se ale cena stabilizovala a vrátila se nad 44.000 USD, když Musk v dalším tweetu vyjasnil, že Tesla žádné bitcoiny neprodala.

Bitcoin oslabil až na 42.185 dolarů (téměř 885.000 Kč) a ztrácel kolem deseti procent. Krátce po 10:00 SELČ už se pohyboval kolem 45.000 USD, ale dál výrazně kolísal. Podobně zareagovaly i některé další kryptoměny, například cena etherea klesla zhruba o osm procent, později se ale zotavila a z téměř 3124 USD vystoupila na 3400 USD. Digitální měna dogecoin pak ztrácela téměř sedm procent.

Musk v minulosti podpořil trh s kryptoměnami svým nadšením pro tato aktiva. V poslední době se zmiňoval také o dogecoinu, který původně vznikl z recese.

Minulý týden Musk uvedl, že Tesla přestane jako platbu za své elektromobily přijímat bitcoiny. Jako důvod uvedl obavy o životní prostředí, neboť při zpracování transakcí s těmito měnami se spotřebovává obrovské množství energie. Uvedl ale také, že Tesla neprodá bitcoiny, které vlastní.

V neděli se na neověřeném účtu @CryptoWhale na twitteru objevila informace, že "vlastníci bitcoinů si v příštím čtvrtletí nafackují, až zjistí, že Tesla zbytek svých bitcoinů prodala. Při takové nenávisti, které Elon Musk čelí, bych mu to nevyčítal," stojí v tweetu. Nervozitu vyvolala až stručná Muskova odpověď, která zněla: "To rozhodně". Nebylo z ní totiž jasné, zda Musk potvrzuje fakt, že Tesla se zbaví svých bitcoinů, anebo jen to, že čelí nenávisti. Po více než deseti hodinách Musk poslal další tweet, v němž vyjasnil, že Tesla žádné své bitcoiny neprodala.

Oznámení, že Tesla nebude přijímat bitcoiny při platbách za své elektromobily, způsobilo minulý týden prudký pokles ceny bitcoinu. Od maxima, na kterém se tato kryptoměna ocitla v dubnu, bitcoin oslabil skoro o čtvrtinu.

Dogecoin se také ještě plně nezotavil z propadu způsobeného Muskovým komentářem, ve kterém ho označil za švindl, i když jinak ho svými vyjádřeními výrazně podpořil. Od začátku letošního roku se cena dogecoinu zvýšila zhruba stonásobně. Cena etherea se zvýšila asi čtyřnásobně a cena bitcoinu o více než 40 procent.