Cena bitcoinu by podle JPMorgan mohla vystoupit na 146.000 USD

New York - Digitální měna bitcoin se stala konkurencí pro zlato a její cena by se mohla v dlouhodobějším horizontu vyšplhat až na 146.000 dolarů (3,1 milionu Kč), pokud si u investorů vybuduje pozici bezpečného útočiště v období nejistoty. Uvedli to analytici americké investiční banky JPMorgan. V současné době stojí bitcoin asi 30.000 dolarů a jeho cena se za dva týdny zvýšila o 50 procent.

Zájem o bitcoin se v poslední době citelně zvyšuje. Jeho cena se za uplynulých šest měsíců více než ztrojnásobila a minulý víkend vystoupila na rekordních 34.800 dolarů. Někteří investoři považují bitcoin za ochranu proti inflaci a za alternativu k oslabujícímu dolaru, poznamenala agentura Reuters.

"V naší mysli už bitcoin začal soupeřit se zlatem," uvedli ve své zprávě analytici JPMorgan. Takzvaný žlutý kov investoři tradičně vnímají jako pojistku proti inflaci a bezpečné útočiště v období ekonomických či politických krizí.

"Vzhledem k tomu, jak velké jsou finanční investice do zlata, znamená vytlačení zlata z pozice 'alternativní' měny velký vzestupný potenciál pro bitcoin v dlouhém časovém období," upozornili analytici JPMorgan. Bitcoin by měl podle nich těžit z toho, že významnější součástí investičního trhu se stává generace takzvaných mileniálů, tedy lidí narozených v době zhruba po roce 1980 do roku 2000. Ti před tradičními drahými kovy často preferují "digitální zlato".

Bitcoin zažil prudký růst už v roce 2017, kdy se cena této kryptoměny vyšplhala až na téměř 20.000 dolarů. V následujícím roce se však propadla až do blízkosti 3000 dolarů.

Skeptici podle serveru CNBC tvrdí, že situace se nyní opakuje, a bitcoin proto označují za spekulativní investici, která nemá žádnou vnitřní hodnotu. Zastánci bitcoinu však upozorňují, že nynější vývoj se liší tím, že měnu začínají nakupovat rovněž institucionální investoři.