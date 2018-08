New York - Cena akcií amerického internetového prodejce Amazon dnes po zahájení obchodování poprvé překonala hranici 2000 USD (44.200 Kč). To je důležitý mezník v růstu akcií firmy, která by tak brzy mohla dosáhnout tržní kapitalizace jeden bilion dolarů, což se na počátku tohoto měsíce jako první americké firmě podařilo Applu, upozornil zpravodajský server CNBC.

Akcie Amazonu před polednem místního času (před 18:00 SELČ) vystoupily až na 2025 USD. K tomu, aby dosáhly tržní kapitalizace jeden bilion dolarů, jim tak chybělo zhruba 25 dolarů.

Nový rekord akcií Amazonu přichází den poté, co akcie posílily o 3,2 procenta díky analytikům Morgan Stanley. Ti zvýšili 12měsíční cenový cíl k akciím Amazonu na 2500 dolarů z dosavadních 1850 USD. Ve srovnání se středeční závěrečnou cenou akcií je nový cenový cíl vyšší o více než 25 procent.

Akcie Amazonu od počátku letošního roku stouply o téměř 71 procent. Za posledních 12 měsíců se jejich cena více než zdvojnásobila.

Amazon je nyní za Applem druhou nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou z USA. Letos v březnu se mu podařilo překonat Alphabet, mateřskou firmu Googlu.

Růst akcií Amazonu v posledním roce podporuje prudké zvýšení tržeb, protože stále více nákupů se uskutečňuje přes internet, a přesun počítačových aktivit podniků k technologii cloud, která poskytuje firmám software a data ze vzdálených serverů a databází. V této oblasti má přední postavení na trhu dceřiná společnost Amazon Web Services.