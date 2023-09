Celý zápas se o něco snažíte a pak soupeř z jedné střely srovná, mrzelo Provoda

Praha - Fotbalista Lukáš Provod po domácí remíze 1:1 s Albánií v utkání kvalifikace mistrovství Evropy litoval, že český tým po vedoucím gólu brzy inkasoval z jediné soupeřovy střely mezi tyče. Šestadvacetiletý levonohý univerzál zároveň v rozhovoru s novináři uznal, že zejména v prvním poločase nepodali reprezentanti ideální výkon. Navzdory bodové ztrátě nadále považuje kvalifikační skupinu za dobře rozehranou.

"Hodnotí se mi to těžko. Je to samozřejmě zklamání, když se o něco snažíte a z jedné střely soupeře nakonec berete jen bod," prohlásil Provod.

Skóre v pražském Edenu otevřel v 56. minutě Václav Černý, s třemi góly nejlepší český střelec v kvalifikaci. Stejnou bilanci má i albánský záložník Nedim Bajrami, jenž v 66. minutě srovnal. "Po vyrovnávací brance mi přišlo, že se soupeř snažil zápas kouskovat. Remíza jim asi stačila," podotkl Provod.

"První poločas se nám herně moc nedařilo, ale ve druhé půli jsme se zlepšili, Albánce jsme zatlačili. Oni ale potvrdili, že jsou schopni na 100 procent bránit a zůstat koncentrovaní celý zápas. Napadali, hráli v aktivním bloku. Nebylo moc kudy se dostávat do šancí, nepomohli jsme si ani standardkou. Byl to složitý zápas, Albánci mají svou kvalitu," řekl hráč pražské Slavie, který nastoupil na domovském stadionu.

Sám mohl vstřelit úvodní branku, když ve 47. minutě po zblokované střele v podání Jana Kuchty dorazil balon do sítě. Radost mu ale překazil ofsajd. "Zavíral jsem zadní tyč, ale šel jsem spíš na ten první centr. Říkal jsem si, že jsem možná byl v ofsajdu. Ale dva hráči tam šli do skluzu, tak jsem doufal, že si lehli třeba nějak nešikovně, ale bohužel to tak nebylo," uvedl Provod.

Autor dvou reprezentačních branek nastoupil na pozici levého halfbeka, stejnou roli zastává na začátku sezony i ve Slavii. Spolupracoval s levým stoperem Ladislavem Krejčím ze Sparty. "Před zápasem jsme si řekli pár věci, jak jsme oba zvyklí hrát z klubů. Myslím, že to docela fungovalo. Na halfbeku je to pro mě o něco snazší než čistě na levé obraně, je to trochu ofenzivnější post. Ale pořád si trochu zvykám, hlavně na určité taktické věci," řekl Provod, který většinu kariéry nastupoval ve středu zálohy.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají po polovině kvalifikace na kontě dvě výhry i remízy a stále vedou tabulku o bod před Albánií, na rozdíl dvou bodů se ale přiblížilo třetí Polsko. Na šampionát v příštím roce v Německu postoupí dva týmy z každé skupiny.

"Je to vyrovnané. Všechny zápasy jsou otevřené, k odvetám do Polska a Albánie si pojedeme pro dobré výsledky. Myslím si, že když se podíváme na tabulku, tak to máme rozehrané dobře," dodal Provod.