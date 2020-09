Celtics jsou blízko postupu přes šampiony NBA z Toronta

Orlando - Basketbalisty Bostonu dělí v NBA jediná výhra od postupu do finále Východní konference přes obhájce titulu z Toronta. Celtics v pondělí zvítězili 111:89 a v sérii 2. kola play off vedou 3:2 na zápasy. Do vedení se vrátili také Los Angeles Clippers, kteří v uzavřeném komplexu na Floridě porazili Denver 113:107 a stav série je 2:1.

Boston po dvou porážkách za sebou zabral hlavně v obraně a má postupový mečbol. A dostal se k němu suverénně. V pátém utkání svěřenci kouče Brada Stevense ani jednou neprohrávali, vedli až o 30 bodů a třeba v úvodní dvanáctiminutovce inkasovali jen 11 bodů.

"Hráli jsme s obrovským zaujetím. Myslím, že to bylo patrné od úvodního rozskoku," řekl Stevens. "Ještě ale není dobojováno, práce nekončí. Máme jí před sebou stále dost," podotkl autor 27 bodů Jaylen Brown. Kemba Walker přidal 21 bodů a sedm asistencí, Jayson Tatum zaznamenal 18 bodů a 10 doskoků. Nejlepším střelcem Toronta byl s 18 body Fred VanVleet.

"Nehráli jsme dostatečně ostře. Ke konci časového limitu na střelu jsme ani nestíhali kouknout na koš, ale to se stává. Teď si to musíme na videu vyhodnotit, provést nějaké úpravy v naší hře a příště bojovat jako o život," uvedl Kyle Lowry, který dal 10 bodů.

Utkání mezi Clippers a Nuggets bylo až do čtvrté čtvrtiny hodně vyrovnané. Jen jednou si hráči Denveru vypracovali dvouciferný náskok. Osm a půl minuty před koncem ještě vedli o sedm bodů, jenže pak si trenér soupeře Doc Rivers vzal oddechový čas a jeho svěřenci po něm povedenou pasáží (14:4) vývoj otočili a došli si pro vítězství.

Paul George trefil z pole 12 z 18 střel, z toho pět trojek, a zaznamenal 32 bodů. "Tohle jsem byl konečně zase já," řekl George. "Podařilo se mi podpořit Kawhiho Leonarda, který většinu sezony táhne náš tým za úspěchem. Soupeři se vždycky koncentrují na něj nejvíc, chtějí ho dostat pod tlak. Dneska jsem prostě dával a snažil se zůstat agresivní," dodal.

Leonard přidal 23 bodů, 14 doskoků a šest asistencí. Nejlepším hráčem soupeře byl srbský pivot Nikola Jokič, který zaznamenal 32 bodů a 12 doskoků a osm asistencí.

2. kolo play off NBA v Orlandu:

Východní konference - 5. zápas:

Toronto - Boston 89:111 (stav série 2:3).

Západní konference - 3. zápas:

Denver - Clippers 107:113 (stav série 1:2).