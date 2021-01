Celostátní skóre PES kleslo na 85 bodů, je dál v nejvyšším stupni

Praha - Rizikový index protiepidemického systému PES klesl na 85 bodů ze sta, předchozí tři dny byl na dosud nejvyšší hodnotě 90 bodů. Nadále ale celostátní skóre zůstává v nejvyšším, pátém stupni pohotovosti, a to šestý den po sobě. Důvodem poklesu hodnoty PES je snížení takzvaného zjednodušeného reprodukčního čísla, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, a to z 1,4 na 1,31. Zbývající tři ukazatele určující hodnotu PES se ale mírně zhoršily. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví.

V pátém stupni, který je v systému PES označen jako kritický stav s komunitním šířením nákazy, zůstává všech 14 krajů. Nejhorší situace je nyní v Karlovarském kraji, kde je skóre PES na 96 bodech. O 20 bodů nižší index mají v Plzeňském a Jihočeském kraji, což znamená na spodní hranici pátého stupně.

I když reprodukční číslo k dnešku kleslo, mírně se zhoršily další tři ukazatele určující hodnotu indexu PES, hodnotu skóre to ale neovlivnilo. Počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel se zvýšil o 27 na 1114. Šíření nákazy zrychlilo i mezi lidmi staršími 65 let. Za poslední dva týdny bylo mezi nimi v přepočtu na 100.000 obyvatel 941 nově nakažených, o třicet víc než předchozí den. Podíl pozitivních nálezů při testech na nový koronavirus za posledních sedm dní se také nepatrně zvýšil na 44,5 procenta.

Ministerstvo v lednu chystá změny ve výpočtu indexu. V parametrech pro výpočet indexu velmi pravděpodobně nebude podíl pozitivních mezi testovanými, zohledňovat se naopak bude počet pacientů s covidem v nemocnicích.

O současné epidemické situaci a opatřeních proti šíření nemoci covid-19 dnes bude jednat vláda.

Rizikové skóre PES k dnešnímu dni v jednotlivých krajích:

Kraj Skóre PES Stupeň pohotovosti Jihočeský 76 5 Plzeňský 76 5 Olomoucký 80 5 Jihomoravský 81 5 Ústecký 81 5 Praha 85 5 Středočeský 85 5 Vysočina 85 5 Královéhradecký 89 5 Liberecký 89 5 Moravskoslezský 89 5 Zlínský 89 5 Pardubický 90 5 Karlovarský 96 5 ČR 85 5

zdroj: ministerstvo zdravotnictví