Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes v Praze jednat s představiteli tripartit z krajů. Zaměří se na nedostatek lékařů a sester, propojení škol s firmami či dostavbu Pražského okruhu. Odpoledne na jednání naváže zasedání celostátní tripartity, která se bude zabývat situací v železniční dopravě, dostavbou jaderných bloků a nastavením celoživotního vzdělávání.

Celostátní tripartita se zástupci tripartit z krajů jednala poprvé v listopadu 2014. Od té doby se společné zasedání koná každý rok. Už loni se diskuse vedla o nedostatku pracovníků, zaměstnávání cizinců a o odborném vzdělávání. Letos se dotkne stavby dálnice D0 kolem Prahy, chybějícího zdravotního personálu či rychlosti zavádění duálního vzdělávání, tedy propojení teorie s praxí ve firmách.

Celostátní tripartita bude pak jednat o výběru dopravců na železničních tratích v regionech či o dostavbě jaderných bloků. Státní energetická koncepce a národní plán počítají s tím, že by se měl mezi lety 2033 až 2037 uvést do provozu minimálně jeden nový blok v Dukovanech a minimálně jeden v Temelíně. Podle ministryně průmyslu Marty Novákové (za ANO) by se o podobě financování mělo rozhodnout do konce roku. Podle zprávy pro tripartitu je potenciálních dodavatelů šest - francouzsko-japonský projekt Atmea, čínská společnost CGN, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, ruská státní společnost Rosatom a americký Westinghouse.

Poslední bodem programu je pak nastavení celoživotního vzdělávání podle potřeb trhu práce kvůli nástupu robotizace a digitalizace, tedy takzvaného Průmyslu 4.0. Diskuse se povede třeba o rekvalifikacích.