Praha - Celníci na pražském letišti zadrželi pětadvacetiletého cizince, v jehož cestovní tašce našli zhruba šest kilogramů kokainu. Jestli byla droga určena pro tuzemský trh, nebo měla jít dál do zahraničí, je předmětem vyšetřování. ČTK to dnes sdělila mluvčí ruzyňských celníků Šárka Miškovská. Muž přicestoval do Prahy z Rio de Janeira přes Lisabon. V poslední době je to tak druhý případ, při kterém pražští celníci odhalili pašování kokainu z Brazílie.

U cizince objevili drogu při běžné kontrole zavazadel, přičemž nejdříve prošla mužova zavazadla rentgenovou kontrolou. "Zájem celníků vzbudila pánská kožená cestovní taška, která vykazovala znaky dvojitého dna. Detekční zkouška provedená při vlastní fyzické kontrole na přítomnost omamných a psychotropních látek pozitivně reagovala na kokain," doplnila mluvčí.

Podle ní objevená droga včetně obalu vážila 6,4 kilogramu. Přesné množství kokainu určí dodatečná komplexní expertiza, uvedla mluvčí.

Vedle cizince celníci nedávno zadrželi šestasedmdesátiletého Čecha, který přiletěl do Prahy z brazilského Sao Paula a který měl podle nich v dvojitém dně batohu 2,1 kilogramu kokainu. Oba muži byli podle Miškovské předáni Národní protidrogové centrále (NPC) k zahájení trestního stíhání pro podezření z nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Podle údajů v poslední výroční zprávě NPC se cena za gram kokainu na černém trhu v Praze pohybuje kolem 2000 korun. Na pašování a distribuci kokainu z Jižní Ameriky se podle protidrogové centrály významnou měrou podílí západoafrické zločinecké skupiny, nejčastěji z Nigérie. Občané ČR jsou v rámci mezinárodních organizovaných kriminálních skupin zneužívaní převážně jako kurýři, kdy kokain pašují buď v cestovních zavazadlech, nebo v trávicím traktu. Tito lidé většinou pochází z velmi špatných sociálních podmínek. Kurýři jsou najímáni k pašování menších zásilek kokainu od jednoho do pěti kilogramů.

Pražské letiště je v poslední době využíváno jako tranzitní i cílová destinace stále většího počtu kurýrů. Loni bylo v Česku zajištěno 27,4 kilogramu kokainu, z toho deset kilogramů odhalila celní správa. Proti roku 2016 bylo loni zajištěného kokainu o 12 kilogramů méně, rekordních 120 kilogramů bylo objeveno v roce 2015.