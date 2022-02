Celníci: Při dovozu levných paliv z Polska bez dokladů mohou lidé přijít o auto

Praha - Zabavením nakoupených paliv, nebo i auta může podle celníků bez potřebných dokladů skončit dovoz levných pohonných hmot z Polska. Bez daňového dokladu je podle českých zákonů možné dovézt jen 20 litrů navíc kromě paliva, které už má řidič v nádrži. V tiskové zprávě to dnes oznámila Celní správa České republiky. V Polsku letos výrazně klesly ceny paliv i dalšího zboží, protože tamní vláda snížila daně. Na čerpací stanice a do obchodů v polském příhraničí tak vyráží řada lidí z Česka, Slovenska a Německa.

Polská vláda kvůli zmírnění dopadu růstu cenové hladiny od začátku února snížila na šest měsíců sazby daně z přidané hodnoty (DPH) u pohonných hmot z 23 na osm procent a u potravin z pěti procent na nulu. Navíc Polsko snížilo už od ledna také spotřební daň. Rozdíly v ceně paliv oproti Česku jsou proto značné. Zatímco třeba v městech v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji u polských hranic stojí litr benzinu podle webu Fuelo kolem 37 korun a litr nafty většinou přes 34 korun, hned za hranicí v Polsku je to asi 29 až 31 korun za benzin a asi 29 korun za naftu. Český zákazník tak v Polsku ušetří při načerpání plné nádrže i několik stovek korun.

K čerpacím stanicím v Polsku proto vyrazila podle českých i polských médií řada Čechů, Slováků a Němců z pohraničí. Dovoz pohonných hmot do Česka je ale ze zákona omezen. "Zákon stanovuje, že lze na území České republiky dopravovat pohonné hmoty pro osobní účely v běžných vestavěných nádržích vozidla, a mimo to navíc 20 litrů, aniž by musel být dokládán původ pohonných hmot některým z daňových dokladů," sdělila mluvčí celníků Hana Prudičová.

Při dovozu většího objemu paliv musí mít lidé u sebe daňový doklad, doklad o prodeji nebo doklad o dopravě. V nich pak musí být uvedeno označení prodávajícího a kupujícího, množství prodaných pohonných hmot, výše spotřební daně, datum vystavení a číslo dokladu o prodeji. Běžná účtenka z čerpací stanice tak stačit nebude. Celníci podle Prudičové provádějí kontroly dovozu paliv, a to i s pomocí rentgenu. Když zjistí dovoz přesahující limit a řidič nemá daňový doklad, mohou celníci zabavit motoristovi nejen pohonné hmoty, ale v určitých případech také auto. Majiteli paliv pak může být ve správním řízení doměřena daň.

U polských čerpacích stanic například podle médií stály v prvním únorovém týdnu kolony aut s převažujícími českými a německými značkami. Někteří lidé z pohraničí vyrážejí podle serveru do Polska i pěšky s kanystry v rukou. Zároveň čeští zákazníci hromadně vyrazili také do polských obchodních domů za levnými potravinami či drogerií.

Polský zpravodajský server Onet už 2. února informoval také o frontách aut se slovenskými značkami u polských čerpacích stanic. Také v polsko-slovenském pohraničí lidé podle serveru čerpali pohonné hmoty kromě nádrží svých aut i do kanystrů, nebo dokonce sudů. Polské úřady chystají kvůli velkému zájmu cizinců kontroly u polsko-slovenské hranice, píše Onet.