ČTK/AP/House of Commons

Lídr britských labouristů Jeremy Corbyn ČTK/AP/House of Commons

Londýn - Přední politici britské opoziční Labouristické strany žádají jejího předsedu Jeremyho Corbyna, aby se jasně vyslovil pro konání druhého referenda o vystoupení Británie z Evropské unie. Jinak podle nich hrozí, že strana přijde o celou generaci mladých, proevropsky orientovaných voličů, píše dnes na svých internetových stránkách britský The Guardian.

"Pokud labouristé (ve volebním programu před volbami do Evropského parlamentu) nedají najevo svoji podporu pro referendum o dohodě o brexitu, pak ztratí hlasy ve prospěch stran, které se vyjadřují jasně," varoval Corbyna Richard Corbett, který stojí v čele skupiny dvaceti labouristiských poslanců v Evropském parlamentu. Připomněl, že proevropsky naladění voliči by místo labouristů mohli hlasovat například pro stranu Change UK - The Independent Group (Změna pro Spojené království - Nezávislá skupina), liberální demokraty, zelené nebo Skotskou národní stranu (SNP).

Labouristé doposud prohlašovali, že možnost druhého referenda při vyjednávání s konzervativní vládou Theresy Mayové o brexitu je ve hře. Podle The Guardian ale vedení strany není zajedno v tom, zda se tento požadavek má objevit v jejím volebním programu. Volby do Evropského parlamentu se budou konat koncem května.

Konzervativci budou v nadcházejícím týdnu s labouristy nadále vyjednávat ve snaze dosáhnout kompromisní dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Labouristé před začátkem jednání hovořili především o záměru prosadit uzavření celní unie mezi Británií a sedmadvacítkou. Tomu se však Mayová a část konzervativců bránila. Podobně nejednotný byl i pohled na referendum.

Britové se v referendu v červnu 2016 těsnou většinou vyslovili pro odchod z Evropské unie. Původně mělo Spojené království EU opustit již 29. března, později byl termín odložen na 12. dubna. Nyní je datum brexitu stanoveno na 31. října.