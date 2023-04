Celkové skóre neodráží dění v dvojzápase, shodli se trenéři City a Bayernu

Mnichov - Trenéři Pep Guardiola a Thomas Tuchel se shodli, že celkové skóre 4:1 ve prospěch Manchesteru City ve čtvrtfinálovém dvojzápase Ligy mistrů s Bayernem Mnichov neodpovídalo dění na hřišti. Guardiola měl velkou radost, že "Citizens" potřetí za sebou postoupili mezi nejlepší čtyři týmy soutěže. Tuchel označil Manchester za nejlepší evropský celek s největší formou. Zkritizoval rozhodčího Clémenta Turpina, jenž ho po dvou žlutých kartách vykázal na tribunu.

City vyhráli úvodní domácí zápas 3:0, ve středeční odvetě jim stačila remíza 1:1. "Mám velkou radost, že jsme potřetí za sebou v semifinále. V Lize mistrů je to o detailech. V dvojzápase s Bayernem jsme byli ve správných chvílích na správném místě. Upřímně řečeno, z mého pohledu skóre 4:1 neodráží, co se v dvojzápase opravdu dělo," řekl na tiskové konferenci Guardiola, který s Bayernem v letech 2013 až 2016 získal sedm trofejí.

"Jsem velmi spokojený s oběma zápasy, byly naprosto špičkové. Hráli jsme naprosto vyrovnaně proti nejlepšímu týmu v Evropě, jenž má navíc i největší formu ze všech. V obou utkáních jsme je měli na lopatě," prohlásil Tuchel.

Rozdíl byl podle něj v sebevědomí a formě. "Manchester nás potrestal z pár šancí. Myslím si, že celkové skóre neodráží dvojzápas. Sezona pokračuje, teď jde o bundesligový titul," uvedl devětačtyřicetiletý Němec.

V závěru utkání byl za protesty po druhé žluté kartě vyloučen. "Jen dvě věci neodpovídaly úrovni zápasu - hřiště nebylo v dobrém stavu a výkon rozhodčího bohužel odpovídal tak známce E," mínil někdejší kouč Mohuče, Dortmundu, Paris St. Germain a Chelsea, s níž v květnu 2021 porazil ve finále Ligy mistrů právě Guardiolův Manchester.

Trenér City pochválil kanonýra Erlinga Haalanda, přestože jeho pokutový kop vychytal Yann Sommer. Norský reprezentant po změně stran vstřelil ve 41. soutěžním utkání v sezoně už 48. gól. S 12 brankami je nejlepším střelcem tohoto ročníku LM. "Je mu teprve dvaadvacet let, ale je to neuvěřitelná mašina. Až příště půjde na penaltu, bude se cítit jistější a sebevědomější," podotkl Guardiola.

Španělský kouč trénuje Manchester City od roku 2016 a od té doby s ním mimo jiné čtyřikrát ovládl anglickou ligu, v níž je nyní druhý. Na triumf v LM s ním ale nadále čeká. V minulém ročníku City vypadli v semifinále s pozdějším vítězem Realem.

"Real za posledních 13 sezon postoupil do semifinále jedenáctkrát. Klobouk dolů před nimi. My jsme v semifinále potřetí v řadě, což je neuvěřitelné. Myslím si, že všechny kluby cítí, že pokud chcete Ligu mistrů vyhrát, musíte porazit Real. Předtím to bývala Barcelona, ale nyní je to Real," řekl Guardiola. Semifinále s "Bílým baletem" načnou jeho svěřenci 9. května ve španělské metropoli, o týden později ho vyzvou doma.

City čeká v sobotu semifinále Anglického poháru proti druholigovému Sheffieldu United. "Mužstvo je vyčerpané. Nevím, jak se dáme dohromady na zápas se Sheffieldem. Je to strašně náročné," konstatoval dvaapadesátiletý Španěl.

Inzaghi: Když nám nalosovali do skupiny Bayern a Barcu, bylo semifinále daleko Milán - Fotbalisté Interu Milán si podle trenéra Simoneho Inzaghiho zasloužili postup do semifinále Ligy mistrů. Po losu základní skupiny, který jeho týmu přisoudil vedle Plzně ještě Bayern Mnichov a Barcelonu, přitom ale italský kouč předpokládal, že k účasti v něm mají jeho svěřenci velmi daleko. "Nerazzurri" se mezi nejlepší čtyři týmy probojovali poprvé od roku 2010, kdy soutěž ovládli. O finále se v květnu utkají s městským rivalem AC. "Zasloužili jsme si postoupit do semifinále. Byl to sen, ale splnil se nám. Mám radost z hráčů a jejich cesty. Začali jsme velmi těžkou skupinou s Bayernem a Barcou. Byli jsme od semifinále hrozně daleko, ale hráli jsme dobře a fanoušci nám hodně pomohli," řekl Inzaghi klubové televizi po středeční čtvrtfinálové odvetě s Benficou Lisabon. Jeho svěřenci porazili ve skupině Plzeň 4:0 doma a 2:0 venku a obsadili druhé místo za stoprocentním Bayernem. V osmifinále vyřadili Porto a následně další portugalský celek Benficu. Na jejím hřišti nejprve vyhráli 2:0 a doma s ní remizovali 3:3, přestože ještě v závěru vedli 3:1. Interu se naopak příliš nedaří v Serii A, kde je pátý o dva body za AC. Příští středu ho čeká domácí odveta v Italském poháru proti turínskému Juventusu. První zápas skončil 1:1. Semifinále Ligy mistrů si zahraje po 13 letech. "Je to historický počin, protože jsme se dostali do semifinále Ligy mistrů i Italského poháru. Uvědomujeme si, že jsme v italské lize poztráceli body, především ale kvůli šílenému rozpisu," uvedl sedmačtyřicetiletý Inzaghi. Milánští rivalové na sebe ve vyřazovací fázi Ligy mistrů narazili dvakrát. Semifinále v sezoně 2002/03 i čtvrtfinále v ročníku 2004/05 zvládl lépe AC. Posledním italským vítězem Ligy mistrů je právě Inter z roku 2010, Juventus ve finále v letech 2015 a 2017 neuspěl. "Každý den pracujeme na tom, abychom v Interu opět mohli prožívat časy, které tu dlouho nebyly. Uvědomujeme si, co derby pro všechny znamená. Budeme hrát, jak nejlépe dovedeme," prohlásil Inzaghi. Díky milánskému semifinále je jisté, že si finále Ligy mistrů po šesti letech zahraje italský tým. V boji o "ušatý" pohár vyzve obhájce trofeje Real Madrid, nebo Manchester City. "Od začátku tvrdíme, že Ligu mistrů můžeme vyhrát. Je to náš cíl," prohlásil záložník Interu Denzel Dumfries. Milánské semifinále odstartuje 10. května, odveta se uskuteční o šest dní později.