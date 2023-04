Celkově se mi líbilo, co jsme předváděli, byl spokojený kouč hokejistů Jalonen

Ostrava - Čeští hokejisté v prvním domácím testu v přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere navázali na dvě výhry z minulého týdne v Německu a kouče Kari Jalonen byl s přestavení svého týmu v RT Torax Areně v Ostravě-Porubě proti Slovensku spokojený. Po svém hodnocení se vyjádřil i k rozhodnutí nenominovat do přípravy na světový šampionát kanonýra Jakuba Vránu ze St. Louis a absenci beků Davida Skleničky a Lukáše Kloka kvůli jejich možnému návratu do KHL, odkud je kvůli válečné agresi Ruska na Ukrajině účast v národním týmu zapovězena.

"Zápas byl dle našich očekávání. Mnohem lépe jsme bruslili, byli jsme rychlejší. Celkově vzato se mi líbilo, co jsme dnes předváděli. Po defenzivní stránce to klapalo celé utkání. A po té útočné byla nejlepší druhá třetina," řekl po utkání novinářům Jalonen a chválil brankáře Šimona Hrubce. "Byl dnes v bráně opravdu skvělý a hodně nám tím pomohl. Podržel nás."

Stejně jako v duelech v Kasselu (6:2) a ve Frankfurtu nad Mohanem (5:1) se jeho tým ani dnes neprosadil v přesilových hrách a podle Jalonena se složení přesilovkových formací i je jejich realizace ladí. "Na přesilovkách pracujeme a i nadále budeme. Chceme kluky vidět v různých pozicích. Je to proces a budeme se mu ještě dost věnovat," podotkl Jalonen.

Každý zápas je pro něj cenný pro vytváření konečné nominace na šampionát. Samozřejmě jsme během utkání načerpali mnoho důležitých informací o hráčích, o jejich výkonu. To ještě budeme dále analyzovat," podotkl Jalonen, který má do přípravy jistých pět posil ze Severní Ameriky.

Kanonýra St. Louis Jakuba Vránu, člena loňského bronzového kádru ze šampionátu v Tampere a Helsinkách, se rozhodl nenominovat. "Já mluvil s jeho agentem někdy před měsícem. Bavili jsme se o jeho situaci, hrál velmi dobře. Měli jsme z něho dobrý pocit, měl hodně prostoru, zase dával góly. Já to teď ale nevnímal jako kouč, ale spíš jako člověk," uvedl Jalonena na adresu vítěze Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem, který v úvodu této sezony ještě při působení v Detroitu strávil dva měsíce v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA.

"Myslím, že pro něj teď bude lepší, když bude mít dobré léto, normální život a připraví se na další sezonu v St. Louis. Měli jsme s ním dnes dobrý hovor, dnes přiletěl do Prahy, tak jsme s ním s (asistentem) Martinem Eratem mluvili. Byl s touto situací, věřím, v pohodě," doplnil Jalonen.

V přípravě nemá už od začátku ani Davida Skleničku, také loňského účastníka MS, a dalšího beka Lukáše Kloka. Sklenička má mít podle spekulací namířeno kazašského týmu KHL Barys Astana a Klok z Lugana do ruského Nižněkamsku. "Nemám k tomu moc co říct. Je to otázka jejich hráčského rozhodnutí a svaz má jasně nastavená pravidla ohledně vztahů s Ruskem. Tak to prostě je," dodal Jalonen.