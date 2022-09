Čekání na možnost vidět rakev s královnou může v Londýně trvat i 35 hodin

Londýn - Lidé, kteří budou v Londýně chtít osobně vzdát hold královně u její rakve, která bude od středy do pondělí vystavená v budově parlamentu, nejspíš stráví čekáním v kilometry dlouhých frontách 17 až 35 hodin. S takovým odhadem pracuje vládní komise pro mimořádné události Cobra, napsal deník The Times. Podle něj stihne do pondělí kolem katafalku projít asi 350.000 lidí, zájemců ale bude zřejmě více než dvojnásobek.





Úřady chtějí předejít tomu, aby lidé čekali ve frontě k parlamentu zbytečně. Proto plánují, že jakmile počet lidí ve frontě překročí kapacitu, nebudou do ní už další zájemce pouštět. Dá se také očekávat, že policisté rozdělí frontu na jednotlivé sektory a ty budou střídavě uzavírat, aby se lidé v daném sektoru mohli dojít občerstvit nebo použít toalety.

Fronta povede od parlamentu přes Westminsterský most po pravém břehu Temže směrem ke galerii Tate Modern, mostu Tower Bridge a parku Southwark. Handicapovaní lidé budou moci čekat v přednostní frontě, která povede od parlamentu směrem ke galerii Tate Britain. Na bezpečnost má v metropoli dohlížet na 10.000 policistů.

"Bude to ta největší policejní akce, jakou kdy Británie zažila," řekl deníku The Times bývalý policista Simon Morgan, který pracoval v jednotce určené pro ochranu královské rodiny. "Bude to srovnatelné s pohřbem princezny Diany, ale myslím, že lidí bude ještě více než tehdy. Zejména když je v den pohřbu státní svátek," dodal.

Rakev s pozůstatky Alžběty II. zamíří do Buckinghamského paláce

Rakev s pozůstatky britské královny Alžběty II. dnes - pátý den po jejím úmrtí - opustí Skotsko. Kolem 19:00 SELČ bude její rakev přepravena z Edinburghu na vojenské letiště Northolt v Londýně, odkud zamíří do Buckinghamského paláce. Tam se s ní budou moci rozloučit členové královské rodiny.

Ve středu se rakev přesune do Westminsterského paláce. Před ním se lidé už od pondělí řadí do fronty, která se podle očekávání rozroste do tisíců hlav. Lidé se budou moci ve velkém Westminsterském sále zesnulé královně poklonit až do ranních hodin 19. září, kdy se bude konat pohřeb.

Až do dnešního večera bude rakev vystavena v edinburské katedrále svatého Jiljí. Přikrytá je tam skotskou žlutočervenou standartou Skotska na vrchu se skotskou královskou korunou a věncem uvitým z květin ze zámku Balmoral, kde Alžběta minulý čtvrtek zemřela.

Ve frontách jak v Edinburghu, tak v Londýně platí přísná pravidla. Lidé s sebou smějí mít pouze jednu tašku malého rozměru, nesmějí mít oblečení s politickými nebo urážlivými slogany a při vstupu do samotné katedrály se musejí podrobit prohlídce, která je podobná jako na letišti před vstupem do letadla.

Do katedrály svatého Jiljí se v pondělních večerních hodinách vrátili nejstarší členové královské rodiny. Král Karel III. a jeho sourozenci princezna Anne a princové Edward a Andrew na zhruba deset minut drželi stráž v rozích Alžbětina katafalku. Jde o tradici známou jako vigilie princů. Princezna Anne byla první ženou, která se jí účastnila.