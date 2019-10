Čekám stejné nadšení a nasazení jako proti Anglii, řekl Šilhavý

Praha - Trenér Jaroslav Šilhavý věří, že čeští fotbalisté odehrají pondělní přípravné utkání se Severním Irskem se stejným nadšením a nasazením jako páteční vítězný duel evropské kvalifikace proti Anglii (2:1), i když nasadí odlišnou jedenáctku. Reprezentační kouč postaví hráče, kteří před dvěma dny nenastoupili, šanci tak mimo jiné dostanou Plzeňané. Chytat bude Jiří Pavlenka.

"Dostanou šanci ti hráči, kteří nenastoupili s Anglií, tak aby dostali prostor všichni hráči toho kádru. Vychází to i na hráče Plzně, to jsou ti, o kterých jsem mluvil," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

K dispozici bude mít v přípravném utkání na Letné šest střídání. "Pokud se nic nestane, neplánujeme, že bychom gólmany měnili po půlce. Chytat bude Pavlenka," prohlásil Šilhavý.

Očekává, že tým podá stejně nadšený výkon jako s Anglií. "Samozřejmě to není úplně stejné, jako když se hraje s Anglií o body. Bylo to velké překvapení, i výkon byl velmi dobrý. Kluci, kteří zítra vyběhnou, určitě budou chtít na ten výkon z pátku navázat a taky se ukázat. Motivace pro ně bude taky velká. V neposlední řadě hrajeme za nároďák. Takže si nemyslím, že by k tomu měl někdo nějak špatně přistoupit, odlehčit to. To určitě ne," prohlásil Šilhavý.

"Chtěl bych hlavně vidět tu radost a nasazení všech aktérů - hráčů, nás trenérů i diváků, jako tomu bylo s Anglií. Ta atmosféra asi nebude úplně podobná. Ale chtěli bychom zachovat ten způsob hry, ať hraje kdokoliv. Na to budeme klást největší důraz," dodal Šilhavý.

Nemá strach, že by změny v sestavě týmu uškodily. "Vůbec si nemyslím, že bychom nějak riskovali. Naopak hráčům věříme. Jsou plnohodnotnými hráči a teď dostanou prostor. S Anglií nehráli a drželi palce těm, co byli na hřišti. Teď to bude naopak. Byť je to přátelák, očekávám, že to bude opět takhle kompaktní a týmové," uvedl Šilhavý.

Reprezentanti se Severním Irskem čtyřikrát za sebou nevyhráli a nedali gól, naposledy předloni dokonce podlehli v Belfastu 0:2. "Co jsme viděli jejich poslední zápasy kvalifikace s Německem a Nizozemskem, tak to bylo velice dobré. Nebylo to jen o obranném bloku, dobře napadali. Němce na domácím hřišti honili, měli dvě obrovské šance, které nedali, a v 90. minutě dostali na 0:2. V Nizozemsku to bylo v 90. minutě ještě 1:1. Irové mají stejně bodů jako Němci a Nizozemci, to hovoří o lecčems. Budeme se muset přiblížit výkonu jako s Anglií," mínil Šilhavý.