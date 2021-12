Čekal jsem, že na tom budeme lépe, přiznal Růžička po pěti týdnech v Litvínově

Litvínov (Mostecko) - Pět týdnů, během kterých vedl hokejisty Litvínova v devíti zápasech, má za sebou trenér Vladimír Růžička a mnoho důvodů k radosti zatím nemá. Pod vedením nástupce odvolaného Vladimíra Országha vyhráli Severočeši čtyři utkání a získali 13 bodů. V tabulce jim tak i na začátku druhé reprezentační přestávky patří 10. místo.

"Výsledkově to necítím moc dobré, představoval jsem si, že budeme mít o šest bodů více. Liga je vyrovnaná a zajíci se počítají až po honu. Zatím jsme na honu a uvidíme," řekl Růžička po nedělní výhře nad Libercem.

Litvínov srazila zejména série tří porážek, která začala domácím nezdarem s Vítkovicemi. Verva přitom měla utkání dlouho ve své režii, ale nakonec prohrála po nájezdech.

"Byla to velká škoda. Byli jsme jasně lepší, což přiznal i trenér Holaň, a oni si odvezli dva body. To se nám nemůže stávat. I proto jsem rád, že poslední zápas před reprezentační přestávkou jsme ubojovali. Bez toho to nejde. Šikovnost v mužstvu je, ale trošku mi schází bojovný duch, skákat po hlavě do ran a bojovat jeden za druhého," uvedl Růžička s tím, že to je nyní úkol pro celý realizační tým.

Osmapadesátiletý kouč připustil, že příchod na střídačku v průběhu sezony je pro trenéra vždy složitý. "Nejprve poznáváte hráče, chcete něco hrát a nechcete do toho zase moc zasahovat, protože to nezměníte za týden ani za tři. To je dlouhodobější. Na druhou stranu nikdo nebude čekat na výsledky tři měsíce. Pro každého, kdo do toho takhle skočí, je to složité. Věděl jsem, do čeho jdu. Jsem nadšený, práce mě hrozně baví, jsem doma, kde jsem se narodil. Litvínovu mám jako trenér co vracet," řekl bývalý reprezentační kouč.

Přestože se hodně zaměřuje na zlepšení defenzivní činnosti, ani s útokem není moc spokojený. "Připadá mi, že v útočném pásmu hrajeme pořád v rohu, odtud se góly nedávají. Hráči musí být před bránou. Mají to trošku zakódované a to se za týden či deset dní nedá změnit. Pracujeme na tom, hráči makají, snaží se. Jen jsem trošku rozhozený z toho, že trénujeme lépe, než hrajeme zápasy. Z tréninků jsem nadšený, jen nevím, proč to nepřeneseme do zápasů," uvedl olympijský vítěz z Nagana.

V nejbližších dnech se chce hodně zaměřit na přesilové hry, kde se Litvínovu vůbec nedaří. "Musíme s tím něco udělat. Když jsem přišel a dělali jsme je deset dní v přestávce, tak jsem si říkal, že jsou dobré. Ale to byl jeden zápas, od té doby se mi to nelíbí. Takhle to hrát nemůžeme, přesilovky nás dostávají dolů," řekl Růžička.