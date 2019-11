Čeká nás zápas podzimu, řekl Bořil před utkáním s Interem

Praha - Podle obránce Jana Bořila čeká fotbalisty Slavie ve středu proti Interu Milán zápas podzimu. Červenobílí před pátým z šesti duelů základní skupiny Ligy mistrů uzavírají tabulku a jen vítězství je udrží reálně ve hře o jarní účast v pohárech. Případná porážka by pro ně znamenala jistotu posledního místa.

"Určitě je to zápas podzimu. Víme, o co hrajeme, je to velký zápas. Když se nám podaří vyhrát, budeme před Interem a zahrajeme si třeba i zápasy na jaře. Hrozně se na to soustředíme a doufejme, že taky konečně doma vyhrajeme," řekl na tiskové konferenci Bořil.

Jeho tým v dosavadních dvou domácích zápasech skupiny prohrál a v tabulce má zatím jen dva body za dvě venkovní remízy. V případě vítězství nad Interem se český šampion dostane před soupeře na třetí místo, které znamená účast v jarní fázi Evropské ligy.

"Chceme se prezentovat dobrým fotbalem, to se nám daří, ale samozřejmě nám chybí body. Zítra se hraje o všechno. Víme, že s Interem si to de facto rozdáme. Víme, že na nás bude koukat celý národ a doufám, že nám taky věří. My se o to popereme a na hřišti necháme vše," prohlásil Bořil.

V prvním vzájemném duelu na úvod skupiny slávisté v Miláně vedli 1:0 a gól na 1:1 inkasovali až v nastavení. "Koukali jsme na video, Inter hraje pořád stejně. Soustředili jsme se na to, jak zlepšit třeba napadání, protože u nich nám z toho vyjížděli. I já osobně jsem podle trenéra dělal chyby. Doufám, že jsme dobře potrénovali a zítra ukážeme, jak jsme doma silní. Víme, že Inter je hrozně silný, ale my doma taky a hráli jsme u nich 1:1. Oni vědí, že nějakou kvalitu a sílu máme," podotkl Bořil.

Přestože hraje na pozici krajního obránce, je zatím nejlepším střelcem Slavie v této pohárové sezoně. Skóroval v kvalifikaci Ligy mistrů proti Kluži a proti Barceloně.

"Hrajeme hrozně nátlakový fotbal a snažíme se všichni běhat. Není tam nikdo, kdo by neběhal, pak je jasné, že únava hraje roli, a když se dostaneme do šancí, tak nejsme tolik v klidu na jejich proměnění. Zaměřili jsme se na to, abychom šanci proměnili, když se do ní někdo dostane," řekl reprezentační bek.

Pozor si podle něj musí Pražané dát na útočnou dvojici Interu Romelu Lukaku a Lautaro Martínez. "Koukám na video, jak se chovají, jaké mají náběhy, kličky. U nich je to ale těžké, umí oběma nohama, zvlášť Martínez, ten umí jít napravo i nalevo, je rychlý a hbitý. Lukaku udrží každý balon a dává to právě na něj. Myslím si, že jsme dobře připravení na to, abychom je ubránili, nedali nám žádný gól a prosadili jsme se naopak my," řekl Bořil.

I pro zápas s Interem má slíbeno, že pokud dá vítězný gól, bude jeho portrét viset na průčelí stadionu v Edenu. "Platí to pořád, uvidíme, jestli vyhrajeme," řekl Bořil. "Jestli on bude na stadionu, já budu jezdit jen zadem do garáží," dodal s úsměvem trenér Jindřich Trpišovský.