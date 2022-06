Čeká nás velká šichta, Ronaldo ať hraje, řekl před Portugalci Šilhavý

Lisabon - Podle trenéra Jaroslava Šilhavého čeká české fotbalisty ve čtvrtečním třetím utkání skupiny A2 Ligy národů v Portugalsku velká šichta a podobně náročný duel jako v neděli proti Španělsku. Je mu jasné, že pokud jeho svěřenci jen na moment poleví v koncentraci a nebudou hrát týmově, nemají šanci na úspěch. Přál by si, aby od začátku nastoupila největší hvězda soupeře Cristiano Ronaldo.

"Myslím, že je to nastejno jako se Španěly. Skvělí hráči, skvělá jména z Premier League, nebo jedno jméno za všechny - Ronaldo. Ten trochu vybočuje z řady, je to prostě super star. Z toho pohledu nás čeká velká šichta a pokud nebudeme hrát týmově, nemáme šanci," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v Lisabonu.

"Portugalci nemají problém jít jeden na jednoho, pustit se klidně do tří hráčů a projít. Ty jejich dovednosti, činnost s balonem v rychlosti, to je něco úžasného. Budeme se jim to snažit znepříjemnit a také být nebezpeční," doplnil Šilhavý.

Jeho svěřenci v úvodních dvou zápasech elitní skupiny porazili Švýcarsko 2:1 a remizovali se Španělskem 2:2. V tabulce nečekaně figurují na druhém místě o skóre za Portugalskem a čtvrteční duel v Lisabonu tak bude přímým soubojem o první příčku.

"Nečekal jsem to, je to příjemné. Ale určitě na to takhle nemyslíme před zápasem. Chceme se plně koncentrovat na utkání od první do 90. minuty. Kdyby to tak nebylo, soupeř využije každé vteřiny naší nepozornosti. Věřím, že předvedeme takový výkon jako v prvních dvou zápasech a že se za to nebudeme muset stydět," uvedl Šilhavý.

"Pro nás jsou tyhle zápasy poučné, takováhle konfrontace posouvá hráče nahoru. Vyzkoušíme si proti těmto silným týmům, na co máme a jakým způsobem proti nim můžeme uspět. Pro nás jen plus do dalších zápasů," doplnil šedesátiletý kouč.

Chtěl by, aby největší portugalská hvězda kanonýr Ronaldo hrál od začátku. Pětinásobný držitel Zlatého míče dal v neděli při výhře 4:0 nad Švýcary dva góly a se 117 brankami je nejlepším střelcem reprezentační historie.

"Přece jen hráči budou rádi, že si budou moci zahrát proti takovému plejerovi, že se s ním poměří, zkonfrontují s ním svoje síly. Samozřejmě je to skvělý hráč, který rozhoduje zápasy. V tomhle případě si myslím, ať je na hřišti," řekl Šilhavý s úsměvem.

Neplánuje příliš změn oproti utkání se Španělskem. Dopředu ale prozradil, že v brance dostane tentokrát šanci Jindřich Staněk. Zároveň uvažuje nad tím, zda se místo rozestavení s třemi stopery nevrátit k systému se čtyřmi obránci.

"Může to tak být, už jsme se o tom s kluky bavili. Přemýšlíme o tom, ještě uvidíme. Jinak těch změn nebude moc, určitě nevyměníme celou jedenáctku. Bude to v těch intencích jako v minulých zápasech se silnými týmy," poznamenal Šilhavý.

Na stadionu Josého Alvaladeho, kde hraje domácí utkání Sporting Lisabon, už zažil reprezentační zápas v roli asistenta trenéra. V roce 2004 tam národní celek pod vedením hlavního kouče Karla Brücknera porazil v závěrečném třetím utkání skupiny na Euru Německo 2:1, když už měl jistotu postupu.

"Bylo to příjemné, tenkrát jsme taky byli v dobrém rozpoložení. Nastoupila spousta kluků, kteří předtím nehráli, a my to zvládli. Vzpomínky jsou krásné, ale už je to pryč, dávná minulost," dodal Šilhavý.