Čeká nás v podstatě nová soutěž, řekl trenér Slavie Trpišovský

Praha - Jelikož se první fotbalová liga po koronavirové přestávce v úterý naplno rozběhne po dvou a půl měsících, trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje restartovanou sezonu za novou soutěž. Pražané coby obhájci titulu budou ve zbytku ročníku hájit osmibodový náskok v čele tabulky před druhou Plzní.

"Myslím, že bude všechno jinak. Mohli jsme to vidět na sobotním zápase Teplice - Liberec. Ta doba byla strašně dlouhá, bylo tam hrozně proměnných. Když končila liga, týmy měly nějakou formu, teď mají týmy i hráči úplně jinou. Je to v podstatě nový začátek, nová soutěž. Tím, že ani nejsou žádné studijní materiály a byla tam ta pauza bez zápasů, nikdo moc neví, co aktuálně od týmu čekat," řekl pro klubovou televizi Trpišovský.

Jeho svěřenci mají do restartované sezony vstoupit úterním zápasem v Mladé Boleslavi. Týmy ještě musejí projít druhým kolem testů na nový koronavirus. První vlna testování odhalila u obou soupeřů jeden případ nemoci covid-19, následní kontrolní testy ale dopadly negativně. "Jsme rádi, že jsme se mohli vrátit k tréninku, a všichni pevně věříme, že se zítra vrátíme do ligy," uvedl Trpišovský.

Slávisté kvůli pozitivnímu nálezu v kádru minulý týden tři dny netrénovali, kouč to ale za velký problém nepovažuje. "Myslím, že s několika dny bez tréninků se nějak vyrovnáme. Protože předtím jsme se připravovali dva měsíce. Spíš nám chybí přípravný zápas. Spíš nás mrzí zrušený přípravný zápas než tréninky," podotkl.

Vzhledem k přísným protikoronavirovým opatřením může na stadiony jen velmi omezený počet lidí a restartovaná soutěž se minimálně v úvodu bude hrát bez fanoušků. Slavia má nejvyšší domácí návštěvnost a příznivci v hojném počtu jezdí i na venkovní utkání.

"Všichni jsme zvyklí na přípravné zápasy v zimě i létě, kdy se hraje bez diváků, bude to podobné. Je to snazší pro komunikaci jak pro hráče, tak pro trenéry. To prostředí je prostě specifické. Tím, že začínáme venku, si myslím, že je to pro nás spíš taková menší výhoda. Větší problém to bude doma bez podpory diváků, když jsme na ni zvyklí," uvedl Trpišovský.

"Pauza byla obrovská, sledovanost zápasů bude velká. Jsme rádi, že to, proč se připravujeme, a to, co děláme, můžeme aspoň zprostředkovaně přes televizi fanouškům nabídnout. V tomhle duchu se připravujeme. To, že lidi nejsou na stadionu, neznamená, že nás nevidí. Hrajeme za Slavii a víme, že sledovanost Slavie je obrovská, i když jsou otevřené tribuny," dodal.

Ve zbytku sezony se budou hrát dva zápasy týdně, na což je Slavia zvyklá vzhledem k působení v evropských pohárech. "Víme, do čeho jdeme. Tu zkušenost máme v podstatě dva roky nepřetržitě půlka kádru, co tu je, plus realizační tým. Víme, co to obnáší. Nehledal bych v tom výhodu, ale spíš bych to řekl tak, že to pro nás není problém," uvedl Trpišovský.

Slavia se stejně jako ostatní kluby musí vyrovnat s řadou nezvyklých hygienických opatření. "Změny budou dost velké. Kdybych měl něco vypíchnout, tak celý realizační tým pojedeme zítra na zápas auty. Z celého fyzio týmu může vůbec na stadion jen jeden masér, takže všechny drobné věci jako tejpy, masáže, přípravy budou na jednom člověku. Věříme, že se to postupem času bude uvolňovat. Jsou tam podstatné rozdíly, ale nedá se nic dělat, nařízení musíme dodržovat," uvedl Trpišovský.

Těší ho fakt, že se začíná do tréninku po vážném zranění vracet obránce David Hovorka. "Je na tom velice dobře. Začal běhat a dělat drobné věci s míčem, samozřejmě individuálně. To, že je s námi na hřišti, je pro něj i pro nás velká vzpruha. Příští týden byl mohl začít běhat i Peter Olayinka, jeho (operační) zákrok dopadl velice úspěšně," dodal kouč.