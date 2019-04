Uherské Hradiště - Fotbalisté Bohemians 1905 byli blízko k postupu do skupiny o Evropskou ligu, když na Slovácku sahali v závěru dramatického utkání po výhře, která by je tam společně s výsledkem z Teplic poslala. Nakonec ale po remíze 1:1 budou Pražané hrát ve skupině o záchranu a střelec jediné branky hostů David Bartek neskrýval zklamání.

"Chyběl k tomu jeden gól. Ten byl hodně blízko. Hůlka trefil břevno, byli jsme sami před gólmanem, scházel jen kousek. Kabina je hodně zklamaná, cesta do Prahy bude hodně hořká," kroutil hlavou Bartek.

K případnému postupu do skupiny o Evropskou ligy by ale Bohemians potřebovali i ztrátu Teplic doma s Příbramí. "Vůbec jsme výsledek z Teplic neznali, ani v poločase, ani během druhé půle. Soustředili jsme se na sebe, ta hranice mezi úspěchem a zklamáním je hodně tenká," řekl Bartek.

Teplice nakonec s Příbramí jen remizovaly, takže pokud by Bohemians 1905 nad Slováckem vyhráli, čekalo by je play off o Evropskou ligu. "O to více mrzí, že jsme nevyhráli," dodal Bartek.

Záložník Bohemians 1905 otevřel skóre ve 22. minutě po akci Jindřiška. "Chtěl jsem to dát do protipohybu gólmana a to se mi povedlo," popsal svoji trefu, po níž domácí reklamovali otočený faul. "Tak to jsem vůbec nezaregistroval," nelámal si s tím hlavu.

Bohemians 1905 teď čeká ligová novinka - nadstavba o udržení. "Bude to náročné, čeká nás úplně jiná soutěž, jiná hra," řekl Bartek. Se spoluhráči by rád předváděl to, co v posledních zápasech, kdy doma porazili Jablonec nebo venku Teplice. "Pokud na to navážeme, tak se nemusíme o nic strachovat," prohlásil.