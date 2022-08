Čeká nás minimálně stejně náročný soupeř jako Panathinakos, řekl Trpišovský

Čenstochová (Polsko) - Trenér Jindřich Trpišovský se domnívá, že fotbalisty Slavie čeká v závěrečném play off kvalifikace Evropské konferenční ligy proti Čenstochové minimálně stejně náročný soupeř jako o předkolo dříve proti Panathinaikosu Atény. Podle šestačtyřicetiletého kouče mají Pražané velkou motivaci uspět, protože by jen neradi poprvé od sezony 2016/17 chyběli v pohárech ve skupině.

"Bude to minimálně stejně náročný soupeř (jako Panathinaikos), i když fotbalovým pojetím i rozestavením jsou to rozdílné týmy. Náročnost a schopnost přejít přes soupeře jsou totožné. V žádné euforii nejsme, víme, jak silný soupeř nás čeká. Je to vidět i na výsledcích z posledních dvou sezon nebo z toho, jak odehráli utkání s Astanou a Trnavou," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

Pražané už v letošní kvalifikaci přešli přes gibraltarský tým St Joseph's a Panathinaikos, k účasti ve skupině ale potřebují vyřadit ještě jednoho soupeře. Pokud by se jim to nepovedlo, poprvé od příchodu trenéra Trpišovského do Edenu by na podzim v pohárech chyběli.

"Skupina v pohárové Evropě je náš cíl, chceme tam být z několika důvodů. Důležitá je vytíženost kádru a zkušenosti, které hráči v těchto zápasech získávají. Chceme, aby fanoušci mohli chodit na evropské týmy, tlak je tedy spíše na nás. Motivace to dotáhnout je velká, zvlášť když jsme dokázali přejít přes soupeře, jakým je Panathinaikos. Poslední krok bývá nejtěžší. Musíme předvést maximum a vydat ze sebe to nejlepší, abychom tento dvojzápas zvládli," poznamenal Trpišovský.

Ocenil, jakou cestu Čenstochová v posledních letech ušla. Raków ještě v sezoně 2016/17 hrál až třetí ligu a mezi polskou elitu postoupil teprve v roce 2019. "Obdivuji to. Je to krásný příběh, který sport dokáže psát. Mám zprávy, že trenér mohl z týmu odejít, ale chtěl zůstat, čemuž úplně rozumím. Zažít takovou etapu je hezké. Ze třetí ligy dokázali vyhrát domácí pohár a atakovat mistrovský titul. Vybudovali tým, staví nový stadion. Pro lidi spjaté s klubem to musí být fantastické, ukazuje to velikou soudržnost. I proto říkám, že je to velmi silný soupeř a podle toho k němu musíme přistoupit," uvedl Trpišovský.

Pražané pro 4. předkolo po zraněních Ewertona s Václavem Jurečkou dopsali Davida Juráska se Srdjanem Plavšičem, který byl přitom na odchodu z klubu. "Po zraněních Ewertona a Václava Jurečky jsme potřebovali doplnit levou stranu a krajní pozice obecně, proto jsme se rozhodli pro tyto hráče. Srdjan je ve skvělé formě. Ukazuje to jak v přípravných zápasech, tak na tréninku. Prošel si určitými problémy, do přípravy nastoupil zraněný, jednalo se o jeho odchodu. Na soupisce pro dvojzápas s Panathinaikosem chyběl kvůli vyjednávání transferu směrem do Turecka, který nedopadl," přiblížil Trpišovský.

"U něj je výhoda, že tým zná a v útočné fázi, především při dobývání bloku, nám dokáže hodně pomoci. Je využitelný na více pozicích, proto jsme se pro něj rozhodli. Musím ho pochválit, perfektně trénoval, je skvěle kondičně připravený, rozehrával se i s B-týmem," dodal kouč českého vicemistra.