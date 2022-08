Čejka byl na ME patnáctý v semifinále na 200 metrů znak, k finále měl daleko

Řím - Jan Čejka na plaveckém mistrovství Evropy obsadil patnáctou příčku v závodě na 200 metrů znak. Ve večerním programu zlepšil o 57 setin svůj čas z dopolední rozplavby, ale pod dvě minuty se ani tentokrát nedostal. Na finálovou osmičku mu výkonem 2:00,29 scházelo něco málo přes dvě sekundy.

"Snažil jsem se to rozjet rychleji, protože když rozjedu pomaleji, tak pak je pomalý čas. Snažil jsem se, ale pak mi došly síly. Jsem ale rád, že jsem plaval rychleji než v rozplavbách a že tam bylo zlepšení," řekl Čejka v tiskové zprávě.

Jeho český rekord má hodnotu 1:56,66 a tím by postupoval ze třetího místa. Po nemoci v závěru přípravy se ale pardubický plavec osobnímu maximu přiblížit nedokázal. "Samozřejmě mě to mrzí a říkám si, že jsem tam mohl být. Teď prostě na to nemám, ale na druhou stranu je to pro mě i motivace, že to není nemožné, že to je na dosah. A když se mi zase podaří vrátit se na osobáky, nebo je ještě vylepšit, tak ta šance tam je," řekl jednadvacetiletý závodník.

V jeho semifinále hned po pár sekundách přestal plavat Francouz Yohann Ndoye Brouard, který kvůli poruše startovacího zařízení podklouzl na startu. Jeden ze spolufavoritů, který loni získal na ME bronz na znakařské stovce, dostal šanci poprat se o postup v sólozávodě na závěr programu. V něm předvedl druhý nejlepší semifinálový čas a zajistil si účast v bojích o medaile.

Na kraulařské stovce zazářil stále ještě sedmnáctiletý David Popovici. Rumunský dvojnásobný mistr světa, který teprve v září oslaví osmnácté narozeniny, v semifinále jako první Evropan v historii pokořil hranici 47 sekund. Kontinentální rekord Rusa Klimenta Kolesnikova vylepšil o třináct setin na 46,98 sekundy. Tím se na sedm setin přiblížil třináct let starému světovému rekordu Brazilce Cesara Cielha Filha.

Čtyři zlaté medaile získala v dnešní finálovém bloku domácí výprava. Potřetí za sebou ovládla ME na 200 metrů znak Margherita Panzieraová, která navázala na tituly z Glasgow 2018 a loňské Budapešti. Tentýž kousek zvládla v závodě na 800 metrů volným způsobem nejlepší evropská vytrvalkyně posledních let Simona Quadarellaová. Celkově je to už její sedmý evropský titul v dlouhém bazénu.

Roli úřadujícího mistra světa na 100 metrů prsa potvrdil Nicolo Martinenghi, přičemž úspěch domácích barev v této disciplíně zvýraznil druhým místem Federico Poggio. Mistr světa ze znakařské stovky Thomas Ceccon se radoval z evropského titulu na 50 metrů motýlek.