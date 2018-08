Berlín - Společnost Ceconomy jedná o prodeji většiny svého desetiprocentního podílu v německé obchodní společnosti Metro AG firmě EP Global Commerce (EPGC) miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Vyplývá to z dnešního sdělení Ceconomy. EPGC už v pátek uvedla, že vstupuje do společnosti Metro AG.

Ceconomy uvedla, že o stěžejních podmínkách, jako je je struktura akvizice a cena, se stále jedná. Zatím tedy není rozhodnuto, zda se prodej uskuteční, každopádně si ale podnik z daňových důvodů ponechá v Metru zhruba jednoprocentní podíl.

Akcie Metra dnes dopoledne přidávaly na burze až 17 procent, než růst později zmírnily asi na 11 procent. Letos už ale ztratily zhruba třetinu hodnoty. Akcie Ceconomy během dneška vykazovaly růst do pěti procent.

Ceconomy podle agentury Reuters zvažuje, že se připojí k firmě Haniel Finance Deutschland, stoprocentní dceřiné společnosti firmy Franz Haniel & Cie, která je nyní největším individuálním akcionářem Metra. Podle dohody oznámené minulý týden v pátek získá EPGC v Metru 7,3 procenta kmenových akcií a opci na dalších 15,2 procenta. Haniel drží v Metru 22,5 procenta, hodnota podílu činí 977 milionů eur (přes 25 miliard Kč).

"Pokud jde o opci na koupi dalšího podílu společnosti Haniel, naším záměrem je opční lhůty využít k potvrzení našeho přesvědčení, že budeme jako akcionáři schopni pozitivně přispět k rozvoji společnosti Metro AG," uvedl Křetínský. Předpokládá, že EPGC opci využije. "Nevylučujeme ani akvizici akcií společnosti (Metro) od dalších akcionářů," doplnil.

Pokud by EPGC uplatnila zmíněnou opci a získala podíl Ceconomy, pak by vlastnila 31,5 procenta. Dostala by se tak nad hranici 30 procent, kdy už podle německých zákonů musí učinit nabídku na převzetí celého podniku.

Německá maloobchodní a velkoobchodní společnost Metro AG byla založena v roce 1964 a sídlí v Düsseldorfu. K loňskému červenci byla čtvrtou největší maloobchodní firmou v Evropě. Její divize spotřební elektroniky Ceconomy, která se vloni stala samostatnou firmou, je evropskou jedničkou. Prodává spotřební elektroniku ve více než tisícovce obchodů v Německu a několika dalších zemích a zaměstnává zhruba 65.000 lidí.