Čechy zasáhne silný vítr, někde budou po deštích stoupat řeky

Praha - Ve čtvrtek zasáhne většinu českých krajů silný vítr s nárazy až 70 kilometrů za hodinu. V noci foukat přestane, podle meteorologů se ale během pátku silný nárazový vítr znovu objeví kromě Čech také v části Moravy. Aktuální výstraha rovněž varuje před zvedáním hladin po vydatných deštích a tání sněhu v několika oblastech na jihu, západě či severu republiky. Šumavské řeky Vydra a Křemelná mohou překročit druhý povodňový stupeň, krátkodobě nelze vyloučit ani dosažení třetího stupně, čili stavu ohrožení.

"Na ostatních tocích v povodí horní Otavy a dále také na některých tocích v povodí horní Vltavy nad vodní nádrží Lipno, horní Berounky, horní Jizery, horní Moravy a v horním povodí Ohře očekáváme možné překročení prvního stupně povodňové aktivity," informoval dnes ČTK Český hydrometeorologický ústav.

Výstraha na silný vítr platí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj a Liberecký kraj od čtvrtečních 08:00 do 18:00. Lidé by měli zajistit dveře a okna a odstranit nebo upevnit volně uložené předměty.

V jižních Čechách v okolí Sušice na Klatovsku platí ode dneška do čtvrtečního poledne povodňová pohotovost. V několika regionech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje je vyhlášena méně závažná povodňová bdělost - v Čechách do čtvrtka, na Moravě až do pátku.

Hydrologové čekají, že řeky odvodňující Šumavu, Český les a Krušné hory by měly kulminovat dnes večer, případně v noci na čtvrtek, poté již začnou pozvolna klesat. Toky v povodí horní Jizery a horní Moravy budou kulminovat poprvé během dneška a po přechodných poklesech budou ve čtvrtek znova stoupat a kulminovat ve čtvrtek večer, případně v noci na pátek. Poté již mají klesat.