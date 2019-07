Čechy trápí velké sucho, rozšíří se postupně i na Moravu

Brno - Málo srážek a tropické teploty mohou za to, že v převážné většině Čech je výrazné až extrémní sucho v půdě do jednoho metru. Naopak Morava s výjimkou Ostravska a Opavska je na tom lépe díky dešťům v týdnu od 16. do 22. června. Předpověď však hlásí v tomto týdnu suché a slunečné počasí, ač bez tropických teplot, a sucho se postupně rozšíří i na Moravu. Předpokládá se, že na konci týdne bude výjimečné až extrémní sucho na 80 procentech území, řekl ČTK jeden z tvůrců projektu InterSucho Pavel Zahradníček. V neděli ráno bylo na 46 procentech území.

Stupeň sucha vědci určují jako poměr aktuální nasycenosti půdy do jednoho metru a průměru nasycenosti v tomto období za léta 1961 až 2010. Stupňů sucha je šest, přičemž výjimečný a extrémní jsou dva nejhorší.

Dobře jsou na tom zatím jižní Morava, východní část Vysočiny, Šumava s podhůřím a některá další místa na Moravě. Zemědělci stále očekávají v průměru snížení výnosů mezi deseti a 30 procenty, avšak s velkými regionálními rozdíly. Tam, kde napáchalo škody dubnové sucho, zůstává úroda slabší a současné sucho problémy prohlubuje. "Červen byl podle předběžného vyhodnocení Českého hydrometeorologického ústavu teplotně nadprůměrný proti letům 1981 až 2010 o 4,9 stupně a nejteplejší v historii měření od roku 1961," uvedl Zahradníček. Celkově je letošní rok nadprůměrně teplý a šestý nejteplejší od roku 1961.

Zemědělci očekávají snížený výnos zejména u řepky, ozimých obilovin a okopanin a také u ovocných stromů. Vlivem sucha nyní propadává hodně zrajícího ovoce, zpravodajové InterSucha hlásí velký propad například u švestek. Největší propady výnosů se očekávají v okresech Louny, Most, Mělník a Břeclav. Mnohde obilí poléhá kvůli silným bouřkám a hlavně v některých částech Moravy zemědělce trápí přemnožení hraboši.