Čechům se nedařilo, závody na Vysočině ovládli Norové

Nové Město n.Mor. (Žďársko) - Biatlonistka Markéta Davidová uzavřela Světový pohár v Novém Městě na Moravě 20. místem v závodu s hromadným startem. V mokrém sněhu ji nepodržely lyže a na střelnici udělala vestoje čtyři chyby. Pro sedmé vítězství v sezoně si doběhla v osiřelé Vysočina Areně Norka Tiril Eckhoffová. Mužský závod ovládl její krajan favorit Johannes Bö. Ondřej Moravec doběhl devatenáctý a Michal Krčmář dvacátý.

Davidová, bronzová ze čtvrtečního novoměstského sprintu, na trati hodně ztrácela i při sjezdech, přesto po dvou bezchybných ležkách figurovala na čtvrtém místě. První stojka ji ale poslala na dvě trestná kola a závěrečná položka znovu. Se čtyřmi trestnými koly ztratila dvě a půl minuty na vítěznou Eckhoffovou.

Po projetí cílem máchla bezmocně rukama. "Nebudu to komentovat, asi bych řekla něco, co by mě později mrzelo," odpověděla na dotaz, jak se servisu podařilo připravit lyže. Třiadvacetiletá biatlonistka poté rychle ze stadionu zmizela.

Sportovní ředitel Ondřej Rybář měl pro závodnici pochopení. "Takhle se chová profesionál a nemá cenu střílet do vlastních řad. Byla zklamaná. A v emocích člověk řekne spoustu věcí a pak jich třeba lituje. Řekla to nádherně, takhle by se měl chovat každý v týmu, protože je dobrý si to vyříkat uvnitř," řekl Rybář.

Problémem nemuselo být jenom špatné mazání, ve hře je i kvalita lyží a struktur na dané vlhké podmínky. "Definoval bych to tak, že lyže byly špatné. Není to poprvé v sezoně, že se to stalo, a nejsme jediný tým, komu se to stalo. Takhle to je a o to víc to mrzí, že to je na domácím Světovém poháru. Markéta je tady určitě připravená dobře, dělala, co mohla, ale lyže jí k tomu nepomohly," řekl Rybář.

Eckhoffová si spravila náladu po nepovedeném mistrovství světa v Anterselvě a v pořadí SP se posunula na druhé místo. Vyhrála o 25 sekund před Hannou Öbergovou ze Švédska, třetí skončila Němka Franziska Preussová. Ze třiceti biatlonistek dnes žádná nestřílela čistě, vedoucí žena SP Italka Dorothea Wiererová byla pátá.

Poslední závod na Vysočině vyhrál J. Bö, Češi ve druhé desítce

V závěrečném závodu na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě skončili oba čeští biatlonisté na konci druhé desítky. Ondřej Moravec byl devatenáctý, Michal Krčmář obsadil 20. místo. Navzdory třem chybám vyhrál norský favorit Johannes Thingnes Bö a ujal se vedení v hodnocení disciplíny.

Moravec i Krčmář také běželi tři trestná kola, ale na norského rychlíka ztratili více než dvě minuty. "Výsledek není úplně blbý," řekl Moravec a zlobil se na sebe, že dvakrát netrefil poslední ránu z položky. "To bylo stejné jak na mistrovství světa. Slabá koncentrace a zbytečné chyby. Nevím, o kolik by to bez nich bylo lepší, asi o moc ne, ale aspoň pro pocit by to bylo povzbudivější," hodnotil Moravec.

Tři chyby na střelnici jako Moravec udělal i Krčmář, který dvakrát minul na první položce. "Trošku jsem se na první ležku nedokázal uklidnit a lítalo to všude možně," řekl. "Dvacáté místo rozhodně není dobré umístění, nejsem spokojený."

Bö společně s norskými kolegy nasadil od začátku vražedné tempo. Ani chyby na střelnici ho nepřipravily o devátý triumf v sezoně a po sprintu vyhrál i druhý individuální závod ve Vysočina Areně, do níž diváky nepustily obavy z šíření nákazy koronavirem.

Bö se stal podle očekávání králem novoměstských závodů, k vítězství totiž pomohl i štafetě. Poslední stříbro z Vysočiny si odvezl Francouz Emilien Jacquelin, jenž jako jediný střílel bezchybně. Bronz slaví Němec Arnd Peiffer.

Lídr Světového poháru Martin Fourcade žehral na špatné lyže a byl až čtrnáctý. Francouzští biatlonisté se při běhu trápili podobně jako dnes Markéta Davidová. Ta dojela stejně jako Krčmář dvacátá.

Problém s lyžemi měli i Moravec a Krčmář. "Po loňském roce jsme si řekli, že lyže musíme hodnotit uvnitř týmu, a k tomu se vyjadřovat nechci," řekl Krčmář a Moravec dodal: "Měli jsme to průměrné a s průměrným to nejde."

Po závodech na Vysočině bude seriál pokračovat od čtvrtka v Kontiolahti a sezonu by měly uzavřít závody v Oslu.

Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 39:32,7 (3 trest. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -15,1 (0), 3. Peiffer (Něm.) -25,0 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -27,9 (2), 5. Bjöntegaard -27,9 (2), 6. Dale -34,1 (2), 7. Christiansen (všichni Nor.) -38,9 (2), 8. Fillon Maillet (Fr.) -44,8 (1), 9. Windisch (It.) -52,3 (2), 10. T. Bö (Nor.) -53,7 (3), ...19. Moravec -2:10,1 (3), 20. Krčmář (oba ČR) -2:27,7 (3).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 24 závodů): 1. M. Fourcade (Fr.) 853 b., 2. J.T. Bö 810, 3. Fillon Maillet 800, 4. T. Bö 702, 5. Jacquelin 632, 6. Desthieux (Fr.) 630, ...21. Krčmář 292, 26. Moravec 238, 52. Štvrtecký 68, 75. Václavík 19, 81. Šlesingr 12, 84. Krupčík (všichni ČR) 7.

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 34:00,08 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -25,3 (1), 3. Preussová (Něm.) -32,4 (1), 4. Braisazová (Fr.) -41,3 (3), 5. Wiererová (It.) -43,2 (3), 6. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -43,5 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -59,7 (3), 8. Lunderová (Kan.) -1:09,6 (3), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -1:14,8 (3), 10. Kuklinová (Rus.) -1:21,5 (4), ...20. Davidová (ČR) -2:31,7 (4).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 24 závodů): 1. Wiererová 776 b., 2. Eckhoffová 707, 3. H. Öbergová 705, 4. Herrmannová (Něm.) 660, 5. Röiselandová (Nor.) 597, 6. Braisazová 507, ...15. Davidová 404, 29. Charvátová 215, 31. Kristejn Puskarčíková 208, 66. Jislová (všechny (CR) 40.