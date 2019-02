Londýn - Brankáři Petru Čechovi se při losu osmifinále Evropské ligy splnil sen. Na závěr kariéry, kterou uzavře po sezoně, se s fotbalisty Arsenalu symbolicky vrátí do Rennes, kam v roce 2002 zamířil ze Sparty na první zahraniční angažmá. Věří, že zvládne souboj s českým gólmanem francouzského klubu Tomášem Koubkem a s "Kanonýry" bude pokračovat v cestě do finále a za vysněným triumfem v soutěži.

"Než se začalo losovat, měl jsem dvě přání. Rennes byla priorita. Abych se v poslední sezoně mohl vrátit tam, kde to všechno začalo. Aspoň z pohledu zahraničního působení. Druhé přání byla Slavia. Bylo by krásné ukázat se na závěr kariéry v Praze," řekl pro svůj web Čech.

Od fanoušků Rennes hned po losu dostal řadu vzkazů: "Vítej domů". "Vracet se do Rennes ve chvíli, kdy končím kariéru, je hodně symbolické. Známí už mi psali a těší se. Já taky," doplnil šestatřicetiletý bývalý reprezentační gólman, který v Arsenalu chytá v této sezoně v pohárech, zatímco v Premier League dostává přednost Bernd Leno.

Nemá strach, že v Rennes, kde se odrazil do vrcholového fotbalu a odkud v roce 2004 přestoupil do Chelsea, bude při zápase nějak zvlášť nervózní či roztěkaný. "To si nemyslím, pojedu za prací, ne za zábavou. Daleko zvláštnější to bylo před šesti lety na Spartě, to byla osobní záležitost. Doma, na Letné, celá rodina na stadionu. Já byl jednička národního týmu, vítěz Ligy mistrů. Bylo to divné," připomněl Čech souboj v Evropské lize.

S Rennes ho čeká speciální brankářský souboj s reprezentantem Koubkem, který ve francouzském klubu navazuje na jeho dřívější stopu. "Je úsměvné, že v Evropské lize chytají čtyři gólmani z Česka a v osmifinále dva vypadnou. Tomáš Vaclík proti Slavii a já proti Tomášovi. Vždyť my máme i stejného agenta, a když chtěli Tomáše koupit do Rennes, tak jsem ho vřele doporučil. Teď ho budu chtít vyřadit. Věřím, že postoupíme a budeme dál hrát o trofej," podotkl Čech.

Právě ziskem trofeje v Evropské lize by se chtěl stylově rozloučit s kariérou. "To je můj poslední sen. Abych v Baku chytal finále a domů si odvezl titul z Evropské ligy. Upínám se k tomu," uvedl Čech.

Už v úvodním kole jarní vyřazovací fáze měl s Arsenalem hodně práce. Londýnský klub v prvním zápase na hřišti Borisova prohrál 0:1 a výsledek dvojutkání otočil v domácí odvetě, kterou vyhrál 3:0. "Hráli jsme na oraništi a ten první zápas to hodně ovlivnilo. Domácí odveta potvrdila, kdo je lepší. Ale snadné to nebylo, to je pravda," připustil Čech.

Věří, že by se mohl v soutěži stále potkat se i Slavií, kterou v osmifinále čeká Sevilla. "Favoritem nebudou, ale to nebyli ani proti Genku. Já bych Slavii určitě neodepisoval, protože má hodně zajímavý tým," dodal Čech.